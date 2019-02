5 fürdőszobatipp Valentin-napra

A Valentin-nap az egyik legmegosztóbb ünnep: van, aki imádja, más pedig azt vallja, mindig gondolnunk kell szerelmünkre apró figyelmességek formájában. Tartozzunk azonban bármelyik csoportba is, az újHÁZ Centrum szakértőinek fürdőszobatippjeivel garantáltan romantikus hangulatot teremthetünk a szerelmesek napján vagy bármikor az évben.

A szakértők úgy vélik, érdemes az érzékszervekre hatni, így olyan körülményeket kell teremtenünk, amelyek a látásunkat, a szaglásunkat, a tapintásunkat és a hallásunkat is stimulálni tudják.

1. A tökéletes színválasztás

A piros és a mélyvörös az a két szín, amelyre a romantika szó hallatán elsőként asszociálni tudunk. Nem véletlenül: a két élénk árnyalat energikusságot, szenvedélyességet sugároz. Amennyiben élénkpiros fali csempét használunk a főfalon vagy díszítéséként, fürdőszobánk az év minden napján szerelmes hangulatot közvetít majd. Izgalmas megoldás lehet vörös színű úszógyertyák használata, a fürdővízben lebegve a lángjuk már önmagában nyugtató hatású. Azonban ha olyan kiegészítőt szeretnénk, amelyet később is használhatunk, akkor egy puha, piros színű törölköző szett ideális választás lehet.

2. Kellemes illatok és pihentető melegség

Amennyiben káddal rendelkezünk, készítsünk habfürdőt. Ezúttal azonban ne vitalizáló, frissítő hatású termékeket vessünk be, hanem törekedjünk arra, hogy a meleg vízbe kerülő hatóanyagok pihentetően hassanak ránk. Ha modern spakörnyezetre vágyunk otthonunkban, akkor számos olyan intelligens gőzpanel is elérhető, amely aromaterápiát is biztosít használata közben, így még magasabb szintre tudjuk emelni az egymásra hangolódást. Válasszunk olyan habfürdőt, vagy pezsgő fürdőbombát, amely édeskés illatot áraszt, így újabb érzékszervünk, a szaglásunk segítségével tudjuk még tovább fokozni a romantikus hangulatot.

3. Hang- és fényterápia

Nem csak kádban lehet romantikus hangulatot teremteni

– vallják az újHÁZ Centrum szakértői, akik szerint a zuhanyzás-élményt új szintre emelhetjük intelligens zuhanypanelek, zuhanyfejek beépítésével.

Az okoseszközök számos funkciót képesek ellátni, a víztakarékos üzemeltetésükön túl zenehallgatásra is alkalmasak, sőt, beépített LED-fényeik terápiás hatást is kiválthatnak.

4. Izgalmas hangulatfények

A különleges alkalomkor gondoskodnunk kell a világítás meghittségéről is, amelyet a legegyszerűbben halvány fényekkel érhetünk el. Sokan giccsesnek tartják a gyertyákat, ráadásul a róluk lefolyó viasz a bútorokban és a szaniterekben is kárt okozhat. Nem nyúlhatunk azonban mellé, ha a tükör fölé LED-lámpát telepítünk. Az eszköz önmagában is elegendő fényforrást tud biztosítani az egész helyiségben egy romantikus estén.

5.Hightech eszközök és hihetetlen látvány

Ha pedig egy teljesen új dimenzióba repítenénk magunkat szerezzünk be néhány ultramodern fürdőszobai kiegészítőt, ami látványát és funkcióját tekintve méltó arra, hogy feltegye az i-re a pontot – tanácsolják az építőanyag-kereskedelmi vállalat szakértői. Ilyenek például azok az üveg csaptelepek, amelyeknek halvány LED-fénye piros, kék vagy akár sárga színű is lehet. Jó hír, hogy ezek a kiegészítők is környezettudatosak, így segítenek abban, hogy csökkentsük vízlábnyomunkat akkor is, ha éppen egy végtelenül hosszú zuhanyzást tervezünk.

Kiemelt kép: Pixabay