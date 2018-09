Nagy dobásra készül a Nokia, mindenkit lepipálnak

Az ősz beköszöntével csorogni kezdtek a mobilos bejelentések előtti pletykák, az utóbbi hetekben már hallhattunk friss infókat a következő Google Pixel csúcsmobilról, kiderült ez-az a jövő héten bemutatkozó iPhone Xs családról, most pedig állítólag a Nokia régóta emlegetett, öt kamerával felszerelt modelljéről szivárgott ki egy kép a netre.

A Zeiss által gyártott kamerákkal telerakott hátlap egészen brutálisan néz ki, arról viszont még találgatni lehet, hogy végül tényleg a Nokia 9 nevet kapja-e a modell, többen emlegetik Nokia 10-ként is. Az öt kamera mellett láthatóan helyet kapott még egy ledes villanó, és egy nem tudni mire való másik szenzor is (talán autofókusz), a hét pontocska együtt pedig úgy néz ki, mintha egy pók mászott volna a készülékre.

Wow! Nokia's upcoming flagship device with Penta- Camera Zeiss setup has been leaked by ithome china! What could it be? Nokia 9 or 10 or maybe something totally different? We'll have to wait and watch!#Nokia#Nokia9#Nokia10 pic.twitter.com/QHzSq4V9ce

— Ishan Agarwal (@IshanAgarwal24) September 6, 2018