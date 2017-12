Átalakulnak a TV2 estéi

Megváltoztatja hétköznap esti műsorrendjét 2018 januárjától a TV2.

A változások már 2018 első napján életbe lépnek. A változások lényege, hogy a Tények után hétköznap esténként A Piramist láthatják a nézők, amit a Pénzt, vagy éveket! követ Kasza Tiborral és az életkort tippelgető sztárpárokkal.

A Piramis – ez az a vetélkedő, ami kísértetiesen hasonlít az RTL Klub Fal című műsorához, és amelynek műsorvezetője Stohl András – 18:50-től lesz látható. Az életkortippelős Kasza-műsor pedig 20:30-kor kezdődik majd. Ez utóbbi új évadában játékosként szerencsét próbál majd többek között Ördög Nóra és Till Attila (2018. január 1-jén), Majka és Papp Szabi, Keresztes Ildikó és Szikora Róbert, Polyák Lilla és Gömöri András Máté, de Kasza Tibor felesége, Darai Andrea és fivére, Kasza Gábor is próbára teszik magukat.

Mindkét műsort az IKO Műsorgyártó – Andy Vajna, Mészáros Lőrinc és Rákosi Tamás érdekeltsége készíti a TV2 számára.

Így alakulnak majd a TV2 főműsoridős hétköznap estéi 2018. január elsejétől:

18:00 Tények

18:55 A Piramis

20:35 Pénzt, vagy éveket!

Nagy változásokkal indul 2018 hazai tévés kínálata

Januártól egyébként több más változás is lesz a tévés piacon. Már januártól az RTL Klubnál is változik az esti műsorrend. Többek között kezdődik a Válótársak 3., utolsó évada, és barátságosabb időpontra kerül át a Barátok Közt. Ugyancsak januártól megváltozik a TV2 csoporthoz tartozó gasztrocsatorna, a Chili TV neve, miután a bíróság jogerősen is kimondta, a csatorna névhasználatával a TV2 csoport védjegybitorlást követett el 2016 szeptemberétől. A TV2-vel függ össze az is, hogy január első hétvégéjétől otthagyja a Tényeket az egyik műsorvezető, Szebeni István, aki Mészáros Lőrinc Echo Tv-jéhez igazol. Az AMC Networks eközben idén december 31-én megszünteti SportM nevű sportcsatornáját.