Nem készül több az RTL Klub egyik legnépszerűbb sorozatából

A Válótársak januárban kezdődő új évada lesz az utolsó, az RTL Klub ugyanis úgy döntött, nem gyárt többet az egyik legnézettebb sorozatából. A Barátok Közt eközben barátságosabb időpontra kerül.

Az RTL Klub Válótársak című, január 4-én kezdődő 3. évada lesz az utolsó széria, amit a nézők még láthatnak, a piacvezető tévétársaság ugyanis úgy döntött, nem folytatja népszerű sorozatának gyártását, melynek főszereplője, Stohl András az ősszel átigazolt a TV2-höz, ahol az RTL Klub A Fal című műsorához kísértetiesen hasonlító, a napokban debütált Piramis elnevezésű vetélkedőnek lett a műsorvezetője.

Sebestyén Balázs: Stohl Andrásnak csak a pénz számít Sebestyén Balázs egy interjúban szúrt oda Andy Vajna Rádió 1-ének, a TV2-nek valamint Stohl Andrásnak és a Class FM-nek, de azért dicsérte is a Rádió 1-et.

Arról, hogy a Válótársak sorozatból nem készül több, a SorozatWiki blog írt pénteken. Információjukat a tévétársaság is megerősítette. Azt írják az RTL Magyarországtól kapott hivatalos válasz alapján, hogy már a Válótársak 2. évadának végén eldőlt, hogy a 3. lesz a záró évad.

Az eredeti holland verzió folytatásában is már új karakterek és új történetek jelentek meg, de az már nem bizonyult annyira sikeresnek. Tehát az RTL Klub képernyőjén a harmadik évaddal lezárul a sorozat

– közölte az RTL marketingkommunikációs osztálya. Állítólag egyébként nem amiatt döntöttek a sorozat folytatásának mellőzése mellett, hogy Stohl András az új évad gyártása után távozott az RTL-től:

A harmadik évaddal Stohl számára ez a munka véget ért. Ha mégis lett volna folytatás akkor – ahogyan sok példa van rá, akár a James Bond sorozat esetében, a Spartacus-ban vagy ahogyan a Barátok köztben is megtörtént már – egy másik színész átvehette volna a szerepet, így ennek semmi köze a sorozat lezárásához. Három évadával a Válótársak egy igazán sikeres és népszerű sorozat, aminek a története így egész és kerek. Hamarosan új kedvencekkel ismerkedhetnek meg a nézők, folytatódik A mi kis falunk, nagyon pörög az Oltári csajok és képernyőre kerül majd egy új sorozatunk is, a Tanár, Nagy Ervin főszereplésével. A Válótársak harmadik, lezáró évada pedig rengeteg izgalmat és fordulatot tartogat majd

– mondták a SorozatWikinek.

A Válótársak című heti fikciós sorozat első évada 2015 novemberében indult az RTL Klubon és nagyon sokan nézték, majd a második széria 2016 novemberében indult és szintén jó számokat hozott. A Válótársak legújabb, harmadik szériája minden csütörtökön este lesz látható 2018. január 4-től.

Nem kell majd éjszakáznia a Barátok Közt kedvelőinek

A blog egyébként nemrég arról is írt, hogy a jövő évtől életbe lépő új műsorrendnek köszönhetően az RTL Klub másik sorozatának nézőinek kedvezve jóval előbbre kerül a Barátok Közt. A sorozat a 2018. január 2-án életbe lépő új műsorrendben már 20:35-kor látható lesz minden hétköznap. Márpedig ilyen korai időpontban nagyon rég óta nem ment már a sorozat, az elmúlt időszakban volt, amikor este 10 után kezdődött el egyáltalán.

További változás, hogy délután a Story Extra és az Elif – A szeretet útján későbbre kerül, az előbbi 16:20-kor, míg az utóbbi 16:45-kor kezdődik majd. A Fókusz több hónap után visszakerül a főműsoridőbe és közvetlenül az RTL Híradó után, 18:50-kor indul majd. Az Éjjel-Nappal Budapest 19:25-kor megy majd adásba. A heti sorozatok 21:10-kor kezdődnek majd. Januártól keddenként folytatódik a Castle 8. évada, szerdánként ezután is a Szulejmán megy majd, míg a Válótársak új évada csütörtökönként lesz. Péntekenként a Cobra 11 21. szezonja érkezik majd. 2018 második hetétől, 8-tól pedig hétfőnként a Dr. Csont is új, 11. évados epizódokkal kerül képernyőre. Ezenkívül 5-től péntekenként jön az Odaát 9. etapja is.

Nevet vált a TV2 védjegybitorló csatornája Januártól LiCHI TV lesz a Chili TV főzős csatorna új neve. A névváltásra azért kerül sor, mert bíróság korábban védjegybitorlást állapított meg.

Kiemelt kép: Válótársak