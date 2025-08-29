Nyolcvanhét éve halt meg Karinthy Frigyes, akinek a temetéséről olyan rövidhír jelent meg, mintha ő maga írta volna

1938. augusztus 29-én, röviddel ötvenegyedik születésnapja után Siófokon elhunyt Karinthy Frigyes, aki íróként, műfordítóként, illetve költőként egyaránt a XX. század egyik legfontosabb magyar művésze volt.

Karinthy pályáját humoros munkákkal indította, és bár tudósítások, útinaplók, filozófiai művek, politikai véleménycikkek, tudósítások, sci-fik, illetve a párkapcsolatok problémáira rávilágító novellák egész sora is született a keze alatt, kortársai – később pedig az utókor – sokszor mégis csak a sokszor kifacsart humorral operáló írásai miatt emlegették.

A legmorbidabb Karinthy-történetet nem is Karinthy írta – mutatott rá az évforduló kapcsán péntek éjjel Ungár Péter, aki saját Facebook-oldalán egy különös, néhány soros közleményre hívta fel a figyelmet, hozzáfűzve, hogy azt az elhunyt, vagy akár az akkor épp Nyugat-Európában élő Örkény István is írhatta volna.

A Pesti Napló 1938. szeptember 2-i számában, a temetésről beszámoló képes cikktől mindössze három oldalnyira, egy mozipremier hirdetése, egy útlevélhamisításokról szóló rövidhír, valamint a Ferenc József keserűvíz hasznára figyelmet felhívó reklám között ugyanis a következő rövidhír lapult:

Karinthy Frigyes temetésén, csütörtök délután, a Kerepesi temetőben elveszett gróf Bethlen Istvánné töltőtolla. Azt az urat vagy hölgyet, aki megtalálta, kérjük, juttassa el a Pesti Napló szerkesztőségébe.

A lap a temetésről szóló beszámolója egyébként méltó lett az elhunythoz: