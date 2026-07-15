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Kultúra

Christopher Nolan vérben áztaztja Odüsszeuszt, mégis tisztább lesz

UIP-Duna Film
admin Kránicz Bence
2026. 07. 15. 18:29
UIP-Duna Film
Apokaliptikus korban élünk, amikor újra igazi hősökre vágyunk. Igazi hős, aki lerombol egy várost, megcsúfolja az isteneket, és elcsábít három nőt, amíg a felesége hazavárja? Utána meg hazamegy mészárolni? Homérosz szerint igen, Christopher Nolan szerint nem, ezért nem is róla forgatott. Odüsszeusza erkölcsösebb és tisztább, mint bármelyik korábbi. Kritika az Odüsszeiáról.

Már a régi görögök is megmondták, hogy amikor tíz év háborúskodás és még tíz év további kalandozás után nagy nehezen hazavergődsz, ne szaladj köszönni az otthoniaknak. Akkor se, ha tudod, hogy a feleséged hűségesen vár, amíg kérői, akik téged teljes joggal halottnak vélnek, éveken át dőzsölnek a királyi palotában, és kiesznek a vagyonodból. Akkor se, ha a fiad, aki soha nem ismert, valósággal istenít, és az életét kockáztatja, hogy védje a becsületedet.

Nem pontosan így mondták a régi görögök, hanem így:

Mást mondok neked én, te pedig vésd jól a szivedbe:
rejtve, ne nyíltan térj bárkáddal a drága hazába,
úgy köss ott ki, hisz asszonyban már senkise bízhat.

Szóval Odüsszeusznak az istennő, Pallasz Athéné javaslatára még van képe próbára tenni a feleségét. És hogyan is volt a tengeri kalandok során elcsábított nőkkel, akik közül kettővel Trója hódítója éveken át élt együtt? Apropó, Odüsszeusz a csellel elfoglalt, majd felprédált és porig égetett város ügyében is tartozik némi magyarázattal.

UIP-Duna Film

Mégis, mindennek ellenére Odüsszeusz a nyugati kultúra legnagyobb hőse. Története, az Odüsszeia pedig a világirodalom alapító műve, a mesék meséje. Mindennek ellenére? Inkább éppen ezért. Odüsszeusz gyarló és bonyolult hős. Akár modernnek is nevezhető, noha világa mindenestől távol áll a modernitástól. Ezért magyarázatra szorul, hogy Odüsszeusz mit miért tesz.

Christopher Nolan viszont nem magyarázkodni akart, hanem reményt adni. Odüsszeusza az eddigi legnemesebb, akit a vásznon láthattunk.

Ez az alkotói döntés azért különös, mert az elmúlt évtizedekben Hollywood is hozzászokott és hozzászoktatott a gyarló hősökhöz. Bekoszolásuk folyamatában Nolan Batman-trilógiája is meghatározó szerepet játszott. Ha Odüsszeusz annyi vért látott, amennyit Nolan rálocsol, hogyan és miért maradhat tiszta mégis?

A cikk tartalmából

Kritikánkban kitérünk rá:

  • Mi vonzhatta napjaink legnagyobb presztízsű hollywoodi rendezőjét az Odüsszeiában?
  • Miben hasonlít Ithaka népe Tarr Béla alkoholista hőseire?
  • Mi lesz Odüsszeusz hódításaival, és hogyan magyarázzák meg a feminista szellemiségű Hollywoodban a hős sorozatos házasságtörését?
  • Ki kapott hálás szerepet a szokatlanul széles sztárgárdában?
  • Melyik az Odüsszeusz dilemmái közül, ami talán inkább Christopher Nolanről szól?
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