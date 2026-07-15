Fiatal Írók Szövetsége: Az Orbán János Dénesnek kiutalt összeg nagyjából 30 táborunk költségeit fedezné

Az Orbán János Dénesnek kifizetett összegek nagysága, valamint az elosztás etikailag is aggályos módja mélyen sérti közösségünk szakmai büszkeségét és becsületét

– reagált a 24.hu-nak a Fiatal Írók Szövetsége, miután a hét elején kérdéseket küldtünk nekik Orbán János Dénes (OJD) ügyében.

Mint ismert, OJD-től 2025 márciusa és 2026 áprilisa közt több mint 400 millió forintért vásárolt szövegeket a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (KTMG), amelynek ő maga alapítója és szakmai vezetője. De nemcsak a KMTG, az Operettszínház is vásárolt tőle műveket, ők a lapunknak megküldött kimutatás szerint több mint 90,3 millió forintot fizettek ki az író-költőnek.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerdán már egy újabb, 1,3 milliárd forint összegű támogatásról írt, amit közleménye szerint a Hankó Balázs vezette minisztérium ítélt meg a KTMG-nek és OJD-nek „új operettek megírására, fordítására és külföldi bemutatására”, és amit az újonnan felállt minisztérium most sikeresen visszaszerzett az intézménytől.

A Fiatal Írók Szövetségétől még csak az első, 422 millió forintos összeg ismeretében kérdeztünk, ezzel kapcsolatban azt írták:

Az csak az egyik bántó dolog, hogy az írószervezetek az elmúlt években ennek az összegnek a töredékéből gazdálkodtak vagy gyakran nem is nyertek állami támogatást. Egyetlen példa: az Orbán János Dénesnek kiutalt összeg nagyjából 30 táborunk költségeit fedezné.

Hozzátették: a FISZ-táborai találkozási pontot és szakmai belépést kínálnak az ország területén és a határon túl élő fiatalok számára.

„A másik méltánytalan dolog az, hogy a tagjaink és a szakmai partnereink jellemzően társadalmi munkában végeznek magas színvonalú alkotó és tehetséggondozó tevékenységet. Szeretnénk, ha ekkora egyenlőtlenség nem alakulna ki még egyszer. És azt is fontosnak tartjuk, hogy a civil szervezeteknek vagy más állam által támogatott kulturális intézményeknek megítélt közpénzek a kultúrát, ezáltal a társadalmat szolgálják, és ne egy-egy személy vagyonosodását” – írták lapunknak.

A kérdésre, hogy indítanak-e szakmai vagy etikai egyeztetést az ügyben, azt írták, jelenleg a FISZ-táborral járó teendőiket látják el Királyréten, de tegnap megkeresték a fontosabb partnerszervezetek vezetőit, hogy közösen szólaljanak meg az ügyben, jelenleg a visszajelzéseikre várnak.

Kérdésünkre azt is elmondták, hogy az elmúlt hónapokban a szakmai szervezetekkel azt próbálták kitalálni, hogy milyen forma lenne a legideálisabb a kormányzattal történő kommunikációra és a hosszú távú szakmai érdekvédelemre.

A FISZ elsősorban a tagság véleményét szeretné képviselni, ezért kérdőíves egyeztetéseket indítottunk. Például arról is megkérdeztük a közösségünket, hogy milyen kultúratámogatási és kultúrpolitikai rendszert tartana helyesnek. Formális és informális beszélgetéseket is folytatunk, az így szerzett tapasztalatokat pedig bedolgoztuk egy javaslatcsomagba, amelyet belső irányelveink konkretizálásához veszünk alapul, illetve megosztjuk majd a szakmai partnereinkkel is

– közölték.

Az ügyben a 24.hu-nak reagált Orbán és a KMTG is; szerintük nem merült fel összeférhetetlenség.