Sam Neill a rákkal való küzdelméről: „Nem tudtam, mennyi időm van hátra”

Sam Neill tavaly megjelent Did I Ever Tell You This? című memoárjában hozta nyilvánosságra, hogy harmadik stádiumú vérrákja van, amelyből mára már gyógyulófélben van, és azóta újra dolgozik is. Például szerepel a The Twelve című tárgyalótermi sorozatban, amelynek hamarosan érkező második évadja kapcsán adott interjút a Guardiannek. A beszélgetés során elárulta, hogy a memoárba a diagnózis nyomán kezdett bele.

Az igazság az volt, hogy nem tudtam, mennyi időm van hátra. Amit találtak nálam, agresszív volt. Gondoltam, jobb, ha lejegyzek pár dolgot, mielőtt elpatkolok

– mondta a 76 éves színész, azt is felidézve, hogy a kemoterápia idejére Sydneyben ragadt, nem tudta semmivel lefoglalni magát „és a gondolat, hogy nincs semmi dolgom, elviselhetetlen volt”.

Neill már ősszel is be elmondta, hogy ugyan egy éve tünetmenetes, ám orvosai figyelmeztették, hogy a kezelés egy bizonyos ponton túl hatástalan lesz.

Fel vagyok rá készülve. Egyáltalán nem félek a haláltól, nem aggaszt engem. Kezdettől fogva nem aggaszt, de mindenképpen bosszantana, mert vannak dolgok, amiket még szeretnék megtenni. Nagyon bosszantó a halál, de nem félek tőle

– mondta akkor, hozzátéve, hogy szívesen élne még egy-két évtizedig, hogy lássa felnőni az unokáit, kiélvezze felépített otthonát, és a színészettel sem szeretne még felhagyni, de egyébként nem foglalkoztatja az elmúlás gondolata.