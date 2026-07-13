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Élet-Stílus

Morcos, de melegszívű dínós bácsi vagy maga az ördög – 7 fontos film Sam Neill pályájából

Borja B. Hojas / Getty Images
admin Besenyei Balázs
2026. 07. 13. 11:40
Borja B. Hojas / Getty Images
78 éves korában meghalt Sam Neill új-zélandi színész, akit a közönség leginkább a Jurassic Park paleontológusaként ismert, de csaknem fél évszázados pályája során annyi mindent eljátszott: romantikus hőst, féltékeny férjet, tudóst és természetfeletti gonoszt is. Hét filmjén keresztül időzünk el Neill pályáján.

Ragyogó karrierem (1979)

Gillian Armstrong filmje hozta meg Sam Neill számára először a komoly nemzetközi figyelmet, még ha a Ragyogó karrieremre elsősorban Judy Davis lenyűgöző bemutatkozásaként is emlékezünk leginkább. Davis a 19. század végi Ausztráliában élő Sybyllát alakítja, aki író szeretne lenni, és makacsul ellenáll annak, hogy családja, társadalmi helyzete vagy egy előnyös házasság határozza meg az életét. Neill Harry Beecham, a jóképű és vagyonos földbirtokos szerepét kapta, aki valóban szereti a lányt, ám közben akaratlanul is annak a biztonságos, kiszámítható életnek a jelképe lesz, amely elől Sybylla menekül. Neill a filmben még a klasszikus romantikus férfiszerepet viszi, de már érződik benne az a sutaság és bizonytalanság, amely később a legismertebb figuráit jellemezte.

Michael Ochs Archives / Getty Images Sam Neill és Judy Davis
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