Sam Neill: Rákmentes vagyok, most már a filmezéshez is visszatérhetek

admin Besenyei Balázs
2026. 04. 29. 15:03
Sam Neill bejelentette, hogy közel öt évnyi harmadik stádiumú vérrák elleni küzdelem után megnyugtató eredményeket kapott az orvosaitól.

Körülbelül öt éve élek egy bizonyos típusú limfómával, kemoterápiára jártam, és elég nyomorúságos körülmények közt voltam, de ez tartott életben.

A Jurassic Park-filmek sztárja azt mondja, mikor már nem hatott a kemoterápia, tanácstalanná vált, úgy tűnt, vége az életének. Ám egy ritka kezelésen esett át, amely genetikailag módosítja a vérsejteket.

Most voltam egy ultrahangon, és nincs rák a szervezetemben, ez rendkívüli dolog. Nagyon-nagyon izgatott vagyok, hogy ez megtörténhet. Itt az ideje, hogy csináljak egy újabb filmet.

Kapcsolódó
Sam Neill a rákkal való küzdelméről: „Nem tudtam, mennyi időm van hátra”
A színész a kemoterápia alatt kezdett bele memoárjába.

Szécsi Zoltán, a Fidesz parlamenti újonca: Az anyósülésen még senki sem okozott karambolt
Kifakadt a zuglói fideszes: Radics Bélával példálózva jelentette ki, hogy nem kér ebből a megújulásból
Hogyan tudnád megoldani ezt a Demjén Ferenc-kvízt?
Nagy Túrakvíz: mennyire ismered az erdei szabályokat?
Megszólalt Lánczi Tamás: „A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntethető és felszámolható”
