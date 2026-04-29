Sam Neill: Rákmentes vagyok, most már a filmezéshez is visszatérhetek

Sam Neill bejelentette, hogy közel öt évnyi harmadik stádiumú vérrák elleni küzdelem után megnyugtató eredményeket kapott az orvosaitól.

Körülbelül öt éve élek egy bizonyos típusú limfómával, kemoterápiára jártam, és elég nyomorúságos körülmények közt voltam, de ez tartott életben.

A Jurassic Park-filmek sztárja azt mondja, mikor már nem hatott a kemoterápia, tanácstalanná vált, úgy tűnt, vége az életének. Ám egy ritka kezelésen esett át, amely genetikailag módosítja a vérsejteket.