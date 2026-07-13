Élet-Stílus
Nem csak dínókat szelídített a világ leghíresebb új-zélandija – Sam Neill karrierje képekben
Murray Close / Getty Images
1993-ban, a Jurassic Park című filmben.
Murray Close / Getty Images
1993-ban, a Jurassic Park című filmben.
Nem csak dínókat szelídített a világ leghíresebb új-zélandija – Sam Neill karrierje képekben
78 éves korában meghalt Sam Neill új-zélandi színész, akit a világ leginkább a Jurassic Park-filmek Alan Grantjeként ismert. Karrierje fontos pillanataival emlékezünk a színészre.
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