Az Oxfordi Egyetem vendégprofesszora lesz Cate Blanchett

Az Oxfordi Egyetem vendégprofesszorává nevezték ki Cate Blanchett ausztrál színésznőt – írta meg a BBC.

A kétszeres Oscar-díjas Blanchett a 2026–27-es tanévben a St. Catherine’s College-ban oktat majd kortárs színházi tárgyakat.

A vendégprofesszori pozíciót 1990-ben hozták létre, és olyanok töltötték be korábban, mint Sir Ian McKellen, Dame Myra Syal és Dame Diana Rigg. Kinevezésével kapcsolatban Blanchett elmondta, hogy „alig várja, hogy belekezdjen ebbe a kreatív kalandba”.

A vendégprofesszori pozíció izgalmas lehetőséget kínál számomra, hogy közvetlen, élénk, kreatív párbeszédet folytassak a következő generáció gondolkodóival és kreatív alkotóival

– mondta.

Az 57 éves színésznő az 1998-as Elizabeth című filmben I. Erzsébet királynő szerepével vált híressé, azóta pedig olyan filmekben játszott, mint A Gyűrűk Ura, az Ocean’s 8 – Az évszázad átverése, a Carol, az Egy botrány részletei és a Tár. Hosszú karrierje során két Oscar-díjat nyert: először Katherine Hepburn megformálásáért az Aviátor című filmben, majd a Woody Allen Blue Jasmine című filmjében nyújtott alakításáért.

A színésznő nemrég a cannes-i filmfesztiválon többek között a magyar választásokról is beszélt, erről itt írtunk részletesen: