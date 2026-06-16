Ázsiai Emmy-díjra jelölték a Hunyadit

Beválasztották a Hunyadit (Rise of the Raven) a 31. Sanghaji Televíziós Fesztivál Magnolia Awards versenyprogramjába – írták meg lapunknak közleményben a produkció alkotói.

A gyakran „ázsiai Emmyként” emlegetett elismerés Legjobb idegen nyelvű televíziós sorozat kategóriájában a Hunyadi a világ legerősebb nemzetközi sorozatkínálatából került be a döntős mezőnybe, így most az HBO és a Peacock tartalmaival, valamint francia és orosz gyártású sorozatokkal (All Her Fault, Task, Those Who Lived és Konstantinopol) versenyezhet.

A Bán Mór regényfolyama alapján készült tízrészes televíziós eposz itthon is nagy sikerrel futott: a TV2 legnézettebb sorozata volt, majd hetekig az első helyen szerepelt a magyarországi Netflixen. Időközben Európa valamennyi meghatározó televíziós piacán is értékesítették a sorozatot, sok helyütt már képernyőre is tűzték. Emellett a közlemény szerint Ausztráliában, Dél-Amerikában és Kanadában is megszerezték már a sorozat sugárzási jogait.

A június 22-től 26-ig tartó sanghaji fesztiválon a Hunyadit a címszereplő Kádár L. Gellért képviseli, a vörös szőnyegen és a Magnolia-gálán a Luxemburgi Erzsébetet alakító Hermányi Mariann lesz a társa.

Robert Lantos, a sorozat producere a jelölés kapcsán így fogalmazott:

A Hunyadi Sanghajban a világ két legnagyobb piacának egyikének meghódítására készül. Ez a történet Magyarországról indult, Európában, Ausztráliában, Kanadában és Dél-Amerikában már bizonyított, most pedig Ázsia előtt mutatkozik be a legmagasabb szakmai szinten. Mindig hittünk abban, hogy Hunyadi János története nem regionális lábjegyzet, hanem világpiacra érett dráma: hatalomról, hűségről, szerelemről, árulásról és történelmi döntéshelyzetekről szól. Kína után Hunyadi Jánosnak már csak egy cél maradt: az Egyesült Államok.

A sorozatról hazai megjelenésekor itt írtunk részletesebben, itt pedig az alkotókkal beszélgettünk.