„A lopás nem innováció” – a hollywoodi filmsztárok nem kérnek az AI-ból

Több hollywoodi celebritás is teljes mellszélességgel kiáll amellett a kampány mellett, ami megtiltaná a generatív mesterséges intelligenciát fejlesztő cégeknek, hogy levédett, kemény emberi munkával megvalósult produkciókon teszteljék az AI-motorjaikat – számol be a The Hollywood Reporter. Az új, „A lopás nem innováció” névre keresztelt megmozdulás mögé eddig olyan nevek álltak be, mint Cate Blanchett, Scarlett Johansson, Cindy Lauper és Joseph Gordon-Levitt.

Engedély nélkül használják fel az anyagokat

A szerveződés jelszava, „A lopás nem innováció” arra akarja felhívni a figyelmet, hogy a techcégek állítólag tömegével, engedély és jogdíj megfizetése nélkül használják fel el az ember alkotta produkciókat ahhoz, hogy az AI-motorjaik azokból táplálkozva élethűbb, jobb minőségű tartalmakat generáljanak a megadott parancsok alapján. A megmozdulás mögött a Human Artistry Campaign (Kampány a humán művészetért) nevű szerveződés áll, ami a mesterséges intelligencia eszközszerű, felelős felhasználásáért dolgozik.

A technológiai óriáscégek úgy szeretnék alakítani a törvényeket, hogy továbbra is büntetlenül használhassák az amerikai művészek munkáit a saját fejlesztéseikhez, bármilyen engedély vagy jogdíjak megfizetése nélkül. Ez nincs rendjén, hisz konkrétan nagy tételű lopásokról beszélünk, ami nem méltó Amerikához

– szól a kampány üzenete.

A valós innováció az ember változás iránti igényéből fakad. Ez sarkall arra, hogy megragadjuk azokat a lehetőségeket, amikkel nemcsak gazdaságilag fejlődhetünk, de munkaköröket is teremthetünk. A mesterséges intelligencia fenyegeti nemcsak a művészeket, de mindenki más megélhetését is, aki a filmiparban tevékenykedik, azzal, hogy kihasználják a munkájuk gyümölcsét, a művészetüket, kreatív munkájukat, méghozzá engedély nélkül

– nyilatkozta Dr. Moiya McTier, a Human Artistry Campaign fő tanácsadója.

Hollywood krémje is egyetért

Ugyan a kampány még csak a napokban indult, már több, mint 700 támogatót számlál a művészvilágból: a filmes cégek, gyártók és művészek teljes listáját a megmozdulás honlapján teljes terjedelmében megosztották. Az említettek mellett még olyan elismert színészek és előadók is csatlakoztak, mint Jennifer Hudson, Kristen Bell, Sean Astin, az MGMT zenekar, a One Republic, az R.E.M. és még sokan mások.

Mellettük több érdekképviseleti szervezet is csatlakozott a kampányhoz, köztük a Hollywood forgatókönyvíróit képviselő Amerikai Írószövetség (WGA), az Amerikai Színész Szakszervezet (SAG-AFTRA), és az Amerikai Hanglemezgyártók Szövetsége (RIAA) is.

Nem ez az első alkalom, hogy Hollywood nagyjai felszólalnak a mesterséges intelligencia jogszerűtlen felhasználása ellen. Korábban már James Cameron Oscar-díjas rendező, Emma Thompson Oscar-díjas színésznő, Bryan Cranston Golden Globe-díjas színész, valamint Johansson is kifejezték nemtetszésüket a nyilvánosság előtt. Sőt, már az első AI-színésznőt is megalkották, ami nemcsak a színészek, de a nézők részéről is heves reakciót váltott ki.

A Disney kísérletezne

Eddig nem sok filmstúdió játszadozott el a generatív AI nyújtotta lehetőségekkel, a Disney viszont decemberben három évre szóló üzletet kötött az OpenAI-jal, hogy a produkcióik legemblematikusabb karaktereit a techcég Sora 2.0 névre keresztelt mesterséges intelligenciájával is életre kelthessék.

Miután az OpenAI több művész szellemi termékét is gond – és engedély – nélkül lemásolta, a közfelháborodás hatására biztosítottak mindenkit, a művészeknek csupán nyilatkozatot kell tennie, hogy nem szeretnék, ha felhasználnák a közreműködésükkel készült produkciókat és karaktereket. Ezt azonban pár nappal később visszamondták, így jelenleg kérdéses, mit tehetnek a művészek a jogilag levédett szellemi termékeik és megformált karaktereik érdekében.