Kanye West: Nem vagyok náci vagy antiszemita, szeretem a zsidó embereket

Ye, a korábban Kanye West néven ismert zenész és producer hétfőn egy egész oldalas hirdetést jelentetett meg a The Wall Street Journalben, amelyben azt írta, hogy megbánta a közelmúltbeli antiszemita viselkedését, és reméli, hogy megbocsátanak neki „azok, akiket megbántott”.

„Nem vagyok náci, és nem vagyok antiszemita. Szeretem a zsidó embereket” – írta, utalva arra, hogy ez nem mentség, csak magyarázat a Hitler-dicsőítésre és a horogkereszt használatára. Magyarázatként azt hozza fel, hogy több mint két évtizede, még világsztárrá válása előtt elszenvedett autóbalesetében homloklebeny-sérülést szenvedett, amelyet csak 2023-ban diagnosztizáltak megfelelően. Szerinte ez volt a bipoláris zavarának oka — ez egy olyan diagnózis, amelyet egy időben elfogadott, majd még tavaly is hamisnak nevezett és elutasított, most azonban ismét elfogadja.

Úgy érzed, mintha minden eddiginél tisztábban látnád a világot, miközben a valóságban teljesen elveszíted a kapaszkodót… Ennek a zavarnak a legfélelmetesebb része az, mennyire meggyőző tud lenni, amikor azt suttogja: nincs szükséged segítségre. Elvakít, mégis meg van győzve róla az ember, hogy van rálátása. Erősnek, magabiztosnak, megállíthatatlannak érzed magad. Elvesztettem a kapcsolatot a valósággal

– írja a hirdetésben, hozzátéve, hogy egyre mélyebbre süllyedt a mentális betegségben, míg pár hónapja padlót fogott, és a felesége sürgette, hogy kérjen segítséget.

Nem együttérzést kér

Nem ez az első alkalom, hogy Ye bocsánatot kér antiszemita kijelentéseiért, bár ez a legalaposabb. Korábban már bűnbánatot tanúsított amiatt, hogy azzal fenyegetőzött, „Death-con 3”-at hirdet a zsidók ellen, ám ezt követően mintha visszakozott volna: horogkeresztes pólókat kezdett árulni, és felvett egy Heil Hitler című dalt is, hogy tovább provokálja a zsidókat és másokat, akikről úgy vélte, hogy ellene szövetkeztek. Ez a dal nemrég azzal került be a hírekbe, hogy a több országban is büntetőeljárás alá vont Andrew Tate, valamint testvére, Tristan és több szélsőjobboldali influenszer erre buliztak Miamiban.

Ye/West a hirdetésben a fekete közösségtől is bocsánatot kért, azt írva: „Nagyon sajnálom, hogy csalódást okoztam nektek.”

A rapper szerint egy új kezelési rend — amely gyógyszeres kezelést és terápiát is magában foglal — „hatékonynak” bizonyult.