Nagy Ervin leadja a Pintér Béla társulatában játszott szerepeit

Szajki Bálint / 24.hu
Nagy Ervin tánca az Országgyűlés alakuló ülése utáni rendezvényen 2026. május 9-én.
2026. 05. 27. 10:37
Egyszer azért még színpadra áll államtitkárként is.

Nagy Ervin lett a kulturáért felelős államtitkár, kinevezésére pedig kedden reagált a színészből lett politikus eddigi munkahelye, a Pintér Béla és Társulata is.

Kedves Ervin!
Szívből gratulálunk, és nagyon sok sikert kívánunk az új feladatodhoz!
Örömmel tölt el minket, hogy egy olyan ember felel majd a kultúráért – és azon belül a színházért –, aki több évtizedes színészi pályafutása során a legkülönbözőbb színházi struktúrákban és intézményekben szerzett tapasztalatot, így belülről ismeri a szakma működését, kihívásait, nehézségeit és lehetőségeit. Kívánunk hozzá rengeteg erőt, kitartást és örömöt! Köszönünk mindent, köszönjük a munkádat  utólag és előre is!

– írják a Facebookon, hozzátéve, hogy új feladatai miatt Nagy Ervin a következő évadtól leadja mindkét, társulatukban játszott szerepét: Leventét az Anyám Orrában, valamint Krasznai Pétert az Anyaszemefényében. Az Anyám Orrát ebben az évadban már nem játsszák, de az Anyaszemefényét még egyetlen alkalommal, június 14-én lehet megnézni az Átriumban Nagy Ervinnel a főszerepben.

Kinevezése után Nagy Ervin arról írt: „a kultúra az, ami egy nemzetet eggyé kovácsol, közös dal a nemzet lelkében, amely nélkül nincs élet. Nem eladó, nem elidegeníthető. A kultúra törékeny érték, amelyre vigyáznunk kell” – egyben azt ígérte, hogy „szakmai alapon, szabadon, teret adva a tehetségnek és az alkotás szabadságának” fogja végezni a munkáját.

