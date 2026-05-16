Megérkeztek az első nézői reakciók az új Star Wars-filmre

admin Lányi Örs
2026. 05. 16. 08:14
Magyarországon május 21-én mutatják be a mozikban A mandalóri és Grogu című Star Wars-filmet, amely 2019 után az első mozifilm lesz a messzi-messzi galaxisból. Az első reakciók pedig már meg is érkeztek az amerikai közönségtől, amiket a Gizmodo gyűjtött össze.

A legfontosabb: a reakciók alapvetően pozitívak. 

A mandalóri és Grogu olyan, mint a sorozat, csak hosszabb és grandiózusabb. Van benne egy-két kiemelkedő jelenet, de azt érezni, hogy sokkal fontosabb volt az alkotóknak az új helyszínek és az új lények bemutatása, mint a karakterek

– olvasható az egyik kritikában.

Egy másikban Ludwig Göransson munkáját emelték ki, aki egyébként a sorozat zenéjét is szerezte. Ezen felül volt olyan is, aki szerint Grogu ellopta a show-t, és olyan is, aki egyenesen azt állította:

Egy évtizede nem láttam olyan jó Star Wars-filmet, mint A mandalóri és Grogu.

