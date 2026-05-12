Ahol a százmilliós Hermès táskánál is érdekesebb egy jó cserkesz művészfilm – indul a cannes-i filmfesztivál

Sokáig úgy tűnt, a 2026-os cannes-i filmfesztiválon nélkülöznünk kell a hírességek szokásos felvonulását. De aztán szerencsére lefotózták a kisvárosban Mészáros Lőrincet és Várkonyi Andreát, utóbbit egy olyan Hermès táskával, ami nagyjából százötvenmillió forintba kerül.

Minket persze nem az érdekel, hány százmillió forintba kerül Várkonyi Andrea táskája, hanem hogy melyik filmet szeretné megnézni a kedden induló cannes-i fesztiválon.

Nemzeti büszkeségből igyekeznek elcsípni férjével Nemes Jeles László új rendezését, a világháborús francia ellenállóról szóló Moulint? Mészáros közismert rockzenei rajongása miatt megnézik a John Lennon élete utolsó interjúját feldolgozó The Last Interview-t? Netán tanulmányi kirándulásnak is felfogható mozizás során bekukucskálnak a szegény emberek életébe az Egy szobalány naplója legújabb, Radu Jude rendezte feldolgozásában vagy a másik neves román rendező, Cristian Mungiu Fjord című filmjében?

Erről nincsenek információink, de azt is el tudjuk képzelni, hogy nem filmeket nézni mentek Cannes-ba. Ellentétben velünk, akik az utóbbi évekhez hasonlóan a helyszínről tudósítunk majd. Lássuk, melyik filmeket várjuk a legjobban!

Sztárok (Mészáros Lőrincen kívül), akik ott lesznek Cannes-ban