Az SZFE rektora: Az összegyetemi fórumról szóló híradások nem a történteket adták vissza

Terjedelmes interjút adott az Indexnek Sepsi Enikő, a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) jelenlegi rektora. A beszélgetés során szó esett többek közt az egyetem modellváltásáról, a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) és az egyetem hallgatóinak helyzetéről, illetve az intézmény szerepléséről a sajtóban az utóbbi hónapokban.
A 24.hu is beszámolt róla, hogy az egyetem április végén tartott fóruma botrányba fulladt, miután két oktató a színpadról lemondásra szólította fel az egyetem vezetőségét, majd több hallgató is kisétált az ülésről. Az azt követő napokban a HÖK is csatlakozott a követelésekhez, mivel úgy érzik, hiába dolgoztak rajta, nem tudott konstruktív párbeszéd kialakulni a hallgatók és a vezetés közt. A lemondásra való felszólítás Sepsin kívül Antal Zsolt és Pacskovszki József rektorhelyetteseket is érinti.
Mégis átbeszélték a hallgatók problémáit
Az összegyetemi fórumról szóló híradások nem a történteket adták vissza
– mondta Sepsi a sajtóban megjelent információkra reagálva.
A rektor az egyetem eredeti közleményéhez hasonlatosan önkényesnek és erőszakosnak titulálta a két oktató felszólalását. Állítása szerint a hallgatókat foglalkoztató kérdéseket, az általuk jelzett problémákat részben a fórumon, részben egy másik alkalmon részletesen átbeszélte az egyetem vezetősége.
Azt is állítja, hogy április 15-ig a HÖK mindenben együttműködött az egyetem vezetésével, azonban utána elérhetetlenné váltak. Sepsi szerint az, hogy a HÖK a retorziókkal való fenyegetést emlegette az egyetem vezetősége kapcsán a sajtóban, egyszerű rágalmazás. A kérdésre, miszerint lehetséges-e, hogy ezek elfojtott indulatok, amelyek a kormányváltás hatására törtek most felszínre, azt mondta, valószínűleg összefügg a kettő.
Szabálytalanságok a modellváltás előttről
A SZFE modellváltása – amiből a Freeszfe mozgalom is kinőtt, és kivívta nemcsak a hallgatók, hanem több oktató és számos díjazott művész tiltakozását is – előtti időszak Sepsi szerint koránt sem volt olyan álomszerű, ahogy az kívülről tűnhetett. A rektor szerint 2023 nyarán és szeptemberében, a doktori iskola rendbetétele során, a teljesség igénye nélkül, a következő szabálytalanságokkal találkoztak:
- volt témavezető a 2000-es években, akinek nem volt doktori fokozata,
- volt, aki kevesebb mint három év alatt végzett, és egy évre rá habilitált,
- voltak, akik úgy kaptak úgy habilitációt, hogy nem kellett dolgozatot benyújtaniuk hozzá,
- valamint nem voltak minőségbiztosítási mérések sem.
Politikai tisztogatás
Sepsi emlékeztetett rá, hogy a kuratóriumban – melynek jelenlegi elnöke Vidnyánszky Attila – egészen biztosan lesznek változások, így az amellett kampányolók „nyitott kapukat döngetnek”.
Ez nem forradalmi tett, inkább helyezkedésnek tűnik. Az nem kérdés, hogy a kuratóriumban változás lesz, és nem nagyon értem, hogy ezt miért kell ennyire sürgetni. Ezt előzetes nyomásgyakorlásnak érzem a megalakuló kormányra
– fogalmazott.
A rektor azt is elmondta, hogy: mivel az feltétele az uniós pénzek megérkezésének, ezért evidens, hogy az SZFE alapítványi modellje is megváltozik. Valószínűnek tartja azt is, hogy az alapítói és a fenntartói jogot különválasztják, az alapítói jog visszaszáll az államra, a fenntartói jogot pedig egy grémium gyakorolja majd.
Ugyanakkor nagyon helytelen volna úgy gondolkodni, hogy azért, mert kormányváltás volt, politikailag tisztogatunk, mert akkor ennek sose lesz vége
– mondta Sepsi.