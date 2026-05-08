Az SZFE rektora: Az összegyetemi fórumról szóló híradások nem a történteket adták vissza

Terjedelmes interjút adott az Indexnek Sepsi Enikő, a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) jelenlegi rektora. A beszélgetés során szó esett többek közt az egyetem modellváltásáról, a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) és az egyetem hallgatóinak helyzetéről, illetve az intézmény szerepléséről a sajtóban az utóbbi hónapokban.

A 24.hu is beszámolt róla, hogy az egyetem április végén tartott fóruma botrányba fulladt, miután két oktató a színpadról lemondásra szólította fel az egyetem vezetőségét, majd több hallgató is kisétált az ülésről. Az azt követő napokban a HÖK is csatlakozott a követelésekhez, mivel úgy érzik, hiába dolgoztak rajta, nem tudott konstruktív párbeszéd kialakulni a hallgatók és a vezetés közt. A lemondásra való felszólítás Sepsin kívül Antal Zsolt és Pacskovszki József rektorhelyetteseket is érinti.

Mégis átbeszélték a hallgatók problémáit

Az összegyetemi fórumról szóló híradások nem a történteket adták vissza

– mondta Sepsi a sajtóban megjelent információkra reagálva.

A rektor az egyetem eredeti közleményéhez hasonlatosan önkényesnek és erőszakosnak titulálta a két oktató felszólalását. Állítása szerint a hallgatókat foglalkoztató kérdéseket, az általuk jelzett problémákat részben a fórumon, részben egy másik alkalmon részletesen átbeszélte az egyetem vezetősége.

Azt is állítja, hogy április 15-ig a HÖK mindenben együttműködött az egyetem vezetésével, azonban utána elérhetetlenné váltak. Sepsi szerint az, hogy a HÖK a retorziókkal való fenyegetést emlegette az egyetem vezetősége kapcsán a sajtóban, egyszerű rágalmazás. A kérdésre, miszerint lehetséges-e, hogy ezek elfojtott indulatok, amelyek a kormányváltás hatására törtek most felszínre, azt mondta, valószínűleg összefügg a kettő.

Szabálytalanságok a modellváltás előttről

A SZFE modellváltása – amiből a Freeszfe mozgalom is kinőtt, és kivívta nemcsak a hallgatók, hanem több oktató és számos díjazott művész tiltakozását is – előtti időszak Sepsi szerint koránt sem volt olyan álomszerű, ahogy az kívülről tűnhetett. A rektor szerint 2023 nyarán és szeptemberében, a doktori iskola rendbetétele során, a teljesség igénye nélkül, a következő szabálytalanságokkal találkoztak:

volt témavezető a 2000-es években, akinek nem volt doktori fokozata,

volt, aki kevesebb mint három év alatt végzett, és egy évre rá habilitált,

voltak, akik úgy kaptak úgy habilitációt, hogy nem kellett dolgozatot benyújtaniuk hozzá,

valamint nem voltak minőségbiztosítási mérések sem.

Politikai tisztogatás

Sepsi emlékeztetett rá, hogy a kuratóriumban – melynek jelenlegi elnöke Vidnyánszky Attila – egészen biztosan lesznek változások, így az amellett kampányolók „nyitott kapukat döngetnek”.

Ez nem forradalmi tett, inkább helyezkedésnek tűnik. Az nem kérdés, hogy a kuratóriumban változás lesz, és nem nagyon értem, hogy ezt miért kell ennyire sürgetni. Ezt előzetes nyomásgyakorlásnak érzem a megalakuló kormányra

– fogalmazott.

A rektor azt is elmondta, hogy: mivel az feltétele az uniós pénzek megérkezésének, ezért evidens, hogy az SZFE alapítványi modellje is megváltozik. Valószínűnek tartja azt is, hogy az alapítói és a fenntartói jogot különválasztják, az alapítói jog visszaszáll az államra, a fenntartói jogot pedig egy grémium gyakorolja majd.

Ugyanakkor nagyon helytelen volna úgy gondolkodni, hogy azért, mert kormányváltás volt, politikailag tisztogatunk, mert akkor ennek sose lesz vége

– mondta Sepsi.