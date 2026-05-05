Az SZFE Hallgatói Önkormányzata lemondásra szólítja fel a kuratórium tagjait és az egyetem vezetőit

Mohos Márton / 24.hu
Utcarajz a Színház-és Filmművészeti Egyetem 2020-as blokádja idejéről.
2026. 05. 05. 13:35
Lannert Juditnak és Tarr Zoltánnak pedig nyílt levélben írták meg kéréseiket a diákok.

Múlt héten botrányba fulladt a Színház- és Filmművészeti Egyetem fóruma, miután két oktató a színpadról szólította fel lemondásra a Színház- és Filmművészetért Alapítvány kuratórium tagjait, valamint az egyetem vezetését.

A jelek szerint most az egyetem Hallgatói Önkormányzata is egyértelműen csatlakozott ehhez a követeléshez, lapunknak megküldött közleményükben azt írják, hogy megválasztott képviselőkként az elmúlt években az egyetemi fórumokon és a szenátusi üléseken is azon dolgoztak, hogy érdemi párbeszédet alakítsanak ki az egyetem vezetésével.

Konstruktív együttműködés nem jött létre. A vezetőség és a hallgatók közötti eltávolodás miatt mi, a HÖK-elnökség tagjai az erről való egyeztetésen jelen lévő diákok többségének (87%) felhatalmazásával és az ő képviseletükben: lemondásra szólítjuk fel a kuratórium tagjait, valamint az egyetem vezetőségét: Prof. Dr. Sepsi Enikő rektort, Dr. Antal Zsolt rektorhelyettest és Dr. Pacskovszki József rektorhelyettest

– írják, majd hozzáteszik, hogy nyugodt lelkiismerettel kijelenthető: az egyetem kuratóriuma és vezetősége alkalmatlan az egyetem egységének kifejezésére és az intézmény 161 éves szellemi örökségének gondozására.

Az általunk pozitívnak vélt eredményeiket nem vitatjuk el, ezzel együtt azonban meggyőződésünk, hogy lemondásuk elengedhetetlen egyetemünk új rendszerének felépítéséhez.

A hallgatók hat pontja

Emellett nyílt levélben fogalmazták meg kéréseiket az oktatásért és a kultúráért felelős miniszterjelölteknek, Lannert Juditnak és Tarr Zoltánnak. A 252 hallgató által támogatott levélben elsőként üdvözölik az új kormány azon törekvéseit, melyek szerint szakmai alapon kívánják felépíteni az ország jövőjét. „A Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatósága is kiemelten fontosnak tartja az árkok betemetését, valamint azt, hogy a színházi és filmes szakma ezen elv mentén szerveződjön újjá.”

Ezt követően hat pontot fogalmaznak meg:

  • hallgatói részvétel az egyetem jövőjét érintő döntésekben,
  • átlátható működés és valódi egyetemi autonómia,
  • a Szenátus döntéshozó szerepének helyreállítása,
  • a hallgatói visszajelzések figyelembevétele az oktatói állomány alakításakor,
  • a képzési férőhelyek felelős felülvizsgálata,
  • állandó egyetemi játszóhely hiánya.

Kérjük Magyarország hivatalba lépő kormányát, hogy ígéretéhez híven biztosítsa az egyetem autonóm működését és számolja fel az alapítványi rendszert, valamint a kuratóriumot! Kérjük, úgy határozzák meg az egyetem működési keretét és feltételeit, hogy az a mindenkori egyetemi polgárság érdekeit szolgálja!

– zárják a nyílt levelet, hozzátéve, hogy nyitottak az egyeztetésre és pontjaik részletes kifejtésére.

