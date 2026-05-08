Hiába állították le a Pázmány Campus tenderét, a pusztítás már megtörtént

Csütörtökön a semmiből bukkant fel a hír, miszerint Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter érvénytelenítette a Pázmány Campusra kiírt kivitelezési közbeszerzést, hiszen az építési engedélyt a bíróságon megtámadták, a munka pedig a közeljövőben ezért biztosan nem indulhat el.

A tender győztese korábban a NER vállalkozói elitjéhez tartozó Paár Attila West Hungária Bau (WHB) nevű cége, a túlépített Otthon Start-lakótelepről álmodó (a Bosnyák tér melletti nagyberuházást is jegyző) Bayer Construct, illetve a Laterex Zrt. hármasa lett, annak ellenére, hogy a Kész Építő Zrt-nél tizenegy milliárd forinttal drágább – 109,9 milliárd forintos – ajánlatot adtak be.

A rendszerbe itt csúszhatott némi hiba, hiszen a minisztérium az olcsóbb opciót rejtélyes okból érvénytelennek ítélte. Ezt a Kész (nem meglepő módon) jogsértőnek érezte, így előbb tavaly, majd néhány nappal ezelőtt másodszor is megtámadta a közbeszerzési eljárást, remélve, hogy a munkát végül majd ők végezhetik el.

A Magyar Rádió egykori tömbjének helyzete persze nem csak attól függ, hogy a per milyen véget ért, hiszen az új kormány felállásával a teljes projekt bizonytalanná vált.