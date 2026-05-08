Fehér Ház: Mark Hamill egy beteg ember

Mark Hamill átveszi a díját a 2026-os Astra-gála színpadán
KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Mark Hamill átveszi a díját a 2026-os Astra-gálán január 9-én, Kaliforniában
admin Ács Anna Mária
2026. 05. 08. 15:32
A színész egy mesterséges intelligenciával készített képet osztott meg Donald Trumpról, ami a Fehér Ház szerint veszélyes retorikát közvetít.

A Fehér Ház a hivatalos X-profilján fejezte ki nemtetszését az iránt, hogy Mark Hamill ugyanezen a platformon megosztott egy olyan mesterséges intelligenciával generált képet, amelyen Donald Trump látható a saját sírkövén fekve – derül ki a BBC cikkéből. A Star Wars színésze annyit írt a kép mellé: „bárcsak”.

Hamill azóta már törölte a posztot, majd a következő gondolatot osztotta meg ezzel kapcsolatban:

Igazából pont a halál ellenkezőjét kívántam neki, de bocsánatot kérek, ha valaki sértőnek találta a képet.

– célzott ezzel arra, hogy a bejegyzésben azt is leírta, reméli, hogy az amerikai elnök megéri, hogy lássa, milyen szégyenletes vezetőként vonul be majd a történelembe.

A Fehér Ház veszélyes retorikaként értékelte a posztot

A Fehér Ház – ahogy azt mostanában megszokhattuk – könyörtelenül beleállt a színészbe, mondván, „Hamill egy igazán beteg ember”.

Ezek a radikálisan baloldali elmebetegek egyszerűen nem bírnak magukkal. Pontosan az ilyesfajta retorikának köszönhetjük, hogy az elmúlt két évben három merényletkísérlet is történt az elnökünk ellen

– áll a bejegyzésben.

Az X-posztban a 2024-ben Mar-a-Lago mellett elfogott fegyveresre, a szintén 2024-ben Trump fülét ellövő merénylőre, valamint a 2026 áprilisában, a Fehér Ház tudósítóinak vacsorájára berontó fegyveres férfira utaltak.

Cikkünkben sorra vesszük, pontosan mi is történt szombaton este a Washington Hilton szállodában.

