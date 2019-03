Pornó és cukor: ezt adta Michael Jackson a gyerekeknek

Már akkor foglalkoztunk Michael Jackson gyerekmolesztálási botrányáról szóló dokumentumfilmmel, amikor bemutatták a Sundance fesztiválon. A kétrészes, négyórás, rettenetesen hosszú és nyomasztó film, a Channel 4 és az HBO közös produkciója március 8-tól nálunk is elérhető a két lehetséges áldozattal a főszerepben. Megnéztük a Leaving Neverlandet (a hivatalos cím ez lett: Neverland elhagyása), ami a megrázó részletességgel elmondott szexuális kapcsolat mellett nagyon fontos kérdésekre hívja fel a figyelmet.

Michael Jacksont ismét pedofíliával vádolják, a legnagyobb rajongói mégis kiállnak mellette Egy új dokumentumfilm, a Leaving Neverland megrendítő részletességgel számol be két áldozat történetén keresztül, hogy az énekes hogy gyűjtette maga köré a kiskorú fiúkat.

Számon lehet-e kérni Wade Robson t és James Safechuck ot, hogy hosszú évekig nem árulták el az igazságot, sőt, bíróság előtt állították, hogy Michael Jackson egy ujjal sem nyúlt hozzájuk?

t és James ot, hogy hosszú évekig nem árulták el az igazságot, sőt, bíróság előtt állították, hogy Michael Jackson egy ujjal sem nyúlt hozzájuk? Eltűnik-e a szégyenérzet valamikor?

Meg lehet-e bocsátani a szülőknek, akik engedték, hogy a 7 éves fiuk egy ágyban aludjon Jacksonnal?

Hibásak-e a szülők?

Legyen szó erről az esetről vagy másikról, hírességről vagy civilről, de miért fordítja el annyi ember a fejét, miközben pontosan tudja, mi zajlik az ajtók mögött?

Lehet-e a jövőben isteníteni Michael Jacksont és szabad-e egyáltalán hallgatni a számait?

Nem egy új történetet dolgoz fel a Leaving Neverland Dan Reed rendezésében, de végre összefoglalja a táncos és koreográfus Wade Robson, illetve az 1984-es Pepsi-reklámból ismert James Safechuck gyerekkorát, hogyan lettek egy pillanat alatt Michael Jackson legjobb barátai. Robson Ausztráliában született, de egy táncverseny után, mindössze 5 évesen egy színpadon állhatott Michael Jacksonnal. Akkora volt az összhang, hogy az énekes megeskette a családot, hogy feltétlenül keressék fel, ha Amerikában járnak. Felkeresték, elmentek a neverlandi birtokra, ahol Jackson a 7 éves fiú bizalmába férkőzött. A szülők elmentek a Grand Canyonhoz, de Robson erősködött, hogy ő az új barátjával akar maradni. A család nem sejtett semmit, úgyhogy elutaztak pár napra, mialatt Jackson maszturbált Robson előtt, simogatta, és orális szexre kényszerítette. Ez volt az ő titkuk, és a fiú különlegesnek érezte magát: mégiscsak Michael Jackson mondja neki, hogy „szeretlek”.

Ugyanígy volt ezzel James Safechuck is, aki néhány évvel korábban ismerkedett meg a poplegendával. Egy Pepsi-reklámban szerepeltek együtt, és összenőttek. Éppen, mint Robsonnál: családi vacsorameghívás, neverlandi kalandok, esti filmezés, popcorn, majd simogatás. Jackson egy idő után minden együtt töltött éjszakán molesztálta a fiúkat. Ahogy telt az idő, úgy durvultak a gyakorlatok, és jött a pornó.

Elhúzta a függönyt, és egy teljesen új világ nyílt meg előttem, csak ez nem volt már akkora buli

– emlékezett vissza Robson a 7 éves önmagára, amikor először nézett pornófilmet VHS-en.

Mind a két állítólagos (azért emeljük ezt ki folyamatosan, mert Jackson mindvégig tagadta a vádakat, hivatalosan soha nem ítélték el) áldozat hasonló köröket élt át: szexuális abúzus, fojtó szeretet, érzelmi zsarolás, hatalommal/hírnévvel való visszaélés, irigység és zsarolás. Wade Robsont 7 éves korától 14 éves koráig zaklatta az énekes, és elmondta neki, hogy tönkremenne az életük, ha nyilvánosságra kerülne az esti rutinjuk.

Miért most, miért nem 10 éve?

A legelső kérdés, amit Robson és Safechuck megkapnak, hogy miért most állnak a kamerák elé, ha igazat mondanak? Biztos, hogy csak a pénz szagára találták ki a meséjüket. A bizonytalanság persze valahol jogos, hiszen Michael Jacksont többször vádolták pedofíliával: 1993-ban Jordan Chandler, egy másik kisfiú perelte be Jacksont, és még egy takarítónő is látta, hogy az énekes gyerekekkel zuhanyzik együtt. Az ügy végül egy 20 millió dolláros (~5,6 milliárd forint) megegyezéssel zárult, ami kapóra jött a fanatikus rajongóknak:

milyen szülő elégedne meg ennyi pénzzel, ha tényleg molesztálták a gyerekét?

Ugyanezt a kérdést tette fel magának James Safechuck anyja is, aki egészen addig védte Jacksont, és szerette fiaként, míg Safechuck be nem vallotta neki már felnőtt fejjel, hogy tényleg hozzányúlt gyerekkorában.

10 évvel az első per után Michael Jackson letartóztatták, és ismét kénytelen volt a rég lecserélt fiúkat segítségül hívni. Robsont megkérte, hogy hazudjon, és bár ő nem akart másodjára tanúskodni, mégsem tudta elképzelni, hogy a barátja börtönben töltse élete hátralevő részét. Későbbi felesége oldalán végül újra elmondta, hogy „nem, soha nem történt semmi olyan kettejük között”. Az áldozat a Leaving Neverlandben hangsúlyozta, hogy se 11 évesen, se 22 évesen nem állt rá készen, hogy bevállalja az igazságot. Sokáig azt sem tudta, hogy abúzus érte: normálisnak tartotta a viszonyukat, a beceneveket, a kézfogást, és örült a kitüntetett figyelemnek. Ezért is lehet, hogy mind Robson, mind Safechuck összetört, amikor új fiúk, többek között Macaulay Culkin (mindig megvédte Jacksont, és állította, hogy nem molesztálta) váltotta le a régieket. Ürességet éreztek, és egészen más megvilágításba került a Jacksonnal való kapcsolatuk.

Kinek a hibája?

A dokumentumfilm legszörnyűbb része a két család története, hogy hogyan változott meg a fiúk – immár családos férfiak – viszonya az anyjukkal. Robsonék mindent feladtak a ’90-es években, hogy Los Angelesbe költözhessenek, aztán a szülők házassága megromlott, végül elváltak. Robson apja nem követte az amerikai tempót, egyre lejjebb csúszott, bipoláris zavarral diagnosztizálták, végül pedig öngyilkos lett. A testvérek az anyát hibáztatták, hogy nem vette észre, mi zajlik az orra előtt.

James Safechuck anyja csak annyit mondott a kamerába: „Egy feladatom volt. Egy gyerekem és egy feladatom, és elbasztam.” Safechuck évekre bezárkózott, és Robsonhoz hasonlóan akkor zúdult rá az egész múltja, amikor a gyerekei nagyobbak lettek. Éppen abba a korba léptek, mint amikor ő megismerkedett Michael Jacksonnal. Képtelen feldolgozni, hogy amit akkor nem értett, és nem érzett kényelmetlennek, az most milyen aberrált. Gonosznak nevezi Michael Jacksont, egy olyan férfinak látja a 2009-ben meghalt énekest, aki családokat és életeket tett tönkre a tehetsége mögé bújva.

Robson és Safechuck is részletesen beszámolnak a szexuális kapcsolatról, megmutatnak minden sarkot és helyszínt, ahol bármi zajlott, mégsem ez a legfontosabb üzenet. Oprah Winfrey meghívta az áldozatokat és Dan Reed rendezőt, a közönségbe pedig gyerekként szexuálisan molesztált felnőtteket ültetett. Winfrey nem a durva éjszakákra húzta fel az interjút, hanem arra, hogy hányan tudhatnak ilyesmiről, és fordítják el gond nélkül a fejüket. Michael Jackson sosem volt egyedül, Neverlanden óriási személyzet dolgozott, volt, aki ellene is vallott, a környezete is biztos feltette néha a kérdést, hogy miért alszik 7-8 éves fiúkkal egy ágyban. De nem mondott senki semmit.

Már most a harmadik legsikeresebb doksi a Leaving Neverland az HBO életében, a birtok képviselete perli is a forgalmazót, hogy őket bizony a kutya nem kérdezte meg az ellenkezőjéről. Jackson családja szintén egy közleményben tudatta, hogy hazugság az egész, miközben egyes rádiók levették a szórásból Jackson számait. Igazságot nem tudunk tenni, de inkább arra kell koncentrálni, hogy a lehetséges áldozatok meddig érezhették azt, hogy nekik tesz szívességet egy sztár, hogy velük tölti az éjszakát. Szinte küzdöttek azért, hogy megmaradjon a kapcsolat, majd amikor rájöttek, hogy egyáltalán nem oké maszturbálni egy 7 éves előtt, szégyent éreztek, és eszük ágában sem volt kiteríteni a kártyájukat. Pornó és cukor: a Leaving Neverland szerint ezt adta Michael Jackson a gyerekeknek.

A Leaving Neverland (Neverland elhagyása) március 8-án jön az HBO GO-ra és április 10-11-én adják le az HBO-n a két részt.