Makranczi Zalán Vidnyánszky Attilának: A színházban dolgozó emberek félnek, rettegnek tőled

Facebook-videóban reagált Makranczi Zalán színész a Vidnyánszky Attilával készült Egyenes beszéd interjúra. A Nemzeti Színház igazgatója ebben egyebek mellett arról beszélt Rónai Egonnak, hogy szeretné kitölteni 2028 nyaráig tartó mandátumát, de politikai témákról is szót ejtett. Meglátása szerint a Nemzeti Színháznak végig ellenszélben kellett működnie, folyamatos támadásoknak van kitéve, amiért ugyanazok az erők felelősek, „akik 1965-ben felrobbantották a Nemzetit”. Azt is kifogásolta, hogy folyamatosan „csúnya dolgokat üzengetnek neki”. Nemrég például Nagy Ervin fogalmazott úgy egy interjúban, hogy aki annyi bűnt követett el a magyar színházi élet ellen, mint Vidnyánszky Attila, annak nem sok keresnivalója van a magyar kulturális döntéshozatalban.

Makranczi videóját azzal kezdi, úgy látja, sokan nem értik, hogy ezek a problémák miért most kerülnek elő, miért most állnak fel emberek azzal, hogy valami nem stimmel a színházi világban. „Az elmúlt két évben szakszervezeti vezetőként beleláthattam színházi balesetekbe, igazgatóváltásokba, felmondásokba és kirúgásokba. De most mint Makranczi Zalán, színész szeretnék reagálni” – mondja.

Itt szeretnélek megszólítani téged, Attila. Ha nem érted, hogy mi történik, akkor szeretném elmagyarázni: az emberek, a színházban dolgozó emberek félnek tőled. Félnek, rettegnek tőled és attól a körtől, aki körülötted van. Félnek tőled, mert az elmúlt évek tapasztalatai ezt támasztják alá

– mondja, hozzátéve: ezt támasztja alá az is, hogy bár viszonylag zárt körben, de az igazgató kijelentette, hogy nincs szüksége ellenvéleményre.

Makranczi szerint ezt támasztja alá az is, hogy „amikor húzol egy vonalat az asztalon, azt mondod, hogy itt vagytok ti, itt vagyunk mi”. Példának hozta azt is, hogy mikor ő ült vele egy asztalnál, akkor egy kérdésre nem volt hajlandó válaszolni. „És ezt támasztja alá az is, hogy bizonyos színházakban elindulnak rendőrségi ügyek, és ezek az ügyek egyszer csak megállnak” – fogalmazott. Hozzátette: nem állítja, hogy megszűnnek ezek az eljárások, de valamiért visszacsúsznak az aktasor aljára.

A színész szerint az elmúlt 13 évben minden úgy történt a szakmájukban, hogy háttérben, a fejekben benne volt az a mondat, hogy „jaj, csak Vidnyánszky Attila meg ne tudja, jaj, ha megtudja, akkor mit fog szólni?

Attila, szerinted ez jó?

– teszi fel a kérdést. Bármilyen szándékkal is akarta megreformálni a szakmát, mondja, ez lett belőle. „Lehet, hogy ettől akartad megmenteni, de aztán legyártottad ugyanezt” – fogalmaz Makranczi.

Ahhoz, hogy az általa említett félelem megszűnjön, Vidnyánszky Attilának vissza kellene lépnie az összes hatalmi pozíciójából – állítja a színész.

Az egyikről már majdnem lemondtál a Nemzeti Színházban történt baleset után, de nem engedték. Ha most megpróbálnád, szerintem engednék

– zárja a videót.

Vidnyánszky Attila a választások után két nappal rendkívüli társulati ülést hívott össze a színházban, majd azt nyilatkozta, a következő évad meghirdetésével egyelőre várnak. Az Egyenes beszéd interjújára napokon belül a Független Előadó-művészeti Szövetség (FESZ) is reagált: a szervezet úgy gondolja, a Nemzeti Színház igazgatója alaptalan, történelmileg leegyszerűsítő és elfogadhatatlan állításokat tett, félrevezetően, megosztóan és politikailag túlfűtötten fogalmazott a hazai kulturális viszonyokról