Vidnyánszky Attila: A következő évad meghirdetésével egyelőre várunk

Kedden a választásokat követően rendkívüli társulati ülést hívott össze Vidnyánszky Attila a Nemzeti Színházban – írtuk meg az Index alapján. Kerestük a színházigazgatót, aki válaszában megerősítette, a Nemzeti Színház társulata kedden társulati ülést tartott, amely egy általános helyzetértékelést szolgált. A jövőre vonatkozóan nem hangzott el konkrét információ, mivel jelenleg nem áll rendelkezésre hivatalos kormányzati iránymutatás, így döntés sem született – írta Vidnyánszky, aki kiemelte, „az igazgatói kinevezésem 2028. nyaráig szól.”

Az igazgató hozzátette, a színház működése a megszokott rendben folytatódik, jelentős feladatok állnak előttük: zajlik a 13. MITEM fesztivál május 11-ig, a kassai színházzal közös előadás ismét műsorra kerül, májusban Dél-Koreában, a 23. Busan Nemzetközi Előadó-művészeti Fesztiválon mutatjuk be a Körhinta című előadást, a Nemzeti Színház ad otthont a Roma holokauszt megemlékezésnek, előadásunk szerepel az OSZT versenyprogramjában, valamint azon kívül az off programban is jelen leszünk, és az évad végén Gödöllőn szabadtéren mutatjuk be a Csíksomlyói passiót.

Kiemelte azonban, hogy

a következő évad meghirdetésével egyelőre várunk.

Az elmúlt időszak sajtómegjelenései is foglalkoztak esetleges személyi változásokkal; ilyen helyzetben nem kívánjuk a leendő vezetőt előre meghatározott döntési keretek közé helyezni – zárta válaszát Vidnyánszky Attila.