Kultúra

Vidnyánszky Attila elmondta, miért nem hirdette még meg az új évadot a Nemzeti Színházban a kormányváltás után

Farkas Norbert / 24.hu
admin Lányi Örs
2026. 04. 18. 06:58
Miniszterelnöki megemlékezés Kiskőrösön 2023. március 15-én a Petőfi Sándor téren.

Vidnyánszky Attila a választások után két nappal rendkívüli társulati ülést hívott össze a Nemzeti Színházban, amely akkori elmondása szerint egy általános helyzetértékelést szolgált. A színházigazgató szerint itt a jövőre vonatkozóan nem hangzott el konkrét információ, mivel jelenleg nem áll rendelkezésre hivatalos kormányzati iránymutatás, így döntés sem született.

Az ATV Egyenes beszéd című műsorában aztán Vidnyászky azt is kijelentette: nem amiatt nem hirdette meg az új évadot, mert nincs hivatalos kormányzati iránymutatás, hanem mert nem akarta kellemetlen helyzetbe hozni magát és a színészeit, ha esetleg olyan döntés születik, hogy nem folytathatja.

Nekem 2028 nyaráig tart a mandátumom, de nagyon szeretném végigcsinálni

– jelentette ki, miközben azt is elmondta, folyamatosan üzengetnek neki, csúnya dolgokat, reagálva ezzel Nagy Ervin kijelentésére. A Tisza Párt képviselője egy interjúban azt mondta: aki annyi bűnt követett el a magyar színházi élet ellen, mint Vidnyánszky Attila, annak nem sok keresnivalója van a magyar kulturális döntéshozatalban. Vidnyánszky szerint ehhez képest Alföldi Róbert a Fidesz kormányra jutása után még három évig maradhatott a Nemzeti élén.

Rónai Egon műsorvezető később azt mondta, Nagy Ervint is meghívták a vitára, de a színész-politikus szeretné ezzel megvárni a kormányalakítást, utána viszont készen áll rá. Arra a kérdésre, hogy el tudja-e látni rendesen mind a tizenhat funkcióját, amelyet jelenleg betölt, Vidnyánszky Attila azt válaszolta, a nyolcvan százalékáért nem vett fel egy fillért sem, ami azt bizonyítja, hogy ő az ügyért és nem a pénzért csinálja mindezt.

A Telex szerint a beszélgetés végén a műsorvezető újra rákérdezett, hogy tényleg folytatná-e a Nemzeti vezetését. Vidnyánszky Attila erre azt mondta, igen, mert például ha minden jól megy, novemberben a Csíksomlyói Passiót előadják a Szent Pál katedrálisban Rómában.

Érti, mekkora dolgok ezek? Hogyne folytatnám.

