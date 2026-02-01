Johnny Depp visszatér Hollywoodba, de felismerhetetlen öregember lett belőle

Az elmúlt években Johnny Depp hollywoodi karrierje megfeneklett, köszönhetően a volt feleségével, Amber Hearddel való pernek: ezt az időszakot a 2023-ban bemutatott Jeanne du Barry – A szerető című filmnek, illetve a rövidesen bemutatkozó Day Drinkernek köszönhetően húzta ki, most azonban újra csak nagy költségvetésű projektben vehet részt.

Ez a Charles Dickens-féle Karácsonyi ének új adaptációja, aminek a nemrég indult forgatáson a karácsonyt őszintén gyűlölő főszereplő, Ebenezer Crooge bőrébe bújik.

A munkákról most az első nem hivatalos forgatási fotók is befutottak, amiken Depp leginkább egy kiégett viktoriánus férfira hasonlít, és talán fel sem ismertük volna, ha nem írják oda a nevét a képek alá:

A filmben a hatvanhárom éves színészen kívül számos A-listás színészt is láthatunk: a fehér ruhában, fehér hajjal, sőt, fehér kontaktlencsében feltűnő Andrea Riseborough az elmúlt karácsonyok szelleme lesz, de Sir Ian McKellen, Daisy Ridley, a Harry Potter-sorozattal rengeteg rajongót szerző Rupert Grint, és a Különválással a figyelem középpontjába került Tramell Tillman is fontos szerephez jut.

A karácsonyi ének a jelenlegi hírek szerint 2026 novemberében érkezik a mozikba, kérdés azonban, hogy mekkora küzdelmet kell majd folytatnia a nézőkért, hiszen a Nosferatu-filmet is jegyző Robert Eggers Willem Dafoe főszereplésével ugyanabból a Dickens-műből készít adaptációt.