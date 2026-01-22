Kvíz: Mennyire ismered az egyes nemzetek szimbólumállatait?

Egy felnőtt és egy fiatal fehérfejű rétisas egy barnamedve társaságában.

A turult senkinek sem kell bemutatni, de melyik nemzet azonosítja magát a hódokkal? Kvízünkből nemcsak ez derül ki, hanem az is, hogy mennyire vagy képben az egyes nemzetek szimbólumállataival.

A nemzetek történelmét és identitását gyakran különleges állatszimbólumok testesítik meg, amelyek egyszerre hordoznak mítoszt, erőt és kulturális emlékezetet. Teszteld a tudásodat, és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ országait jelképező állatok rengetegében!