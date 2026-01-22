főnixhódkvízoroszlán
Kultúra

Kvíz: Mennyire ismered az egyes nemzetek szimbólumállatait?

Laura Hedien / Getty Images
Egy felnőtt és egy fiatal fehérfejű rétisas egy barnamedve társaságában.
24.hu
2026. 01. 22. 06:05
Laura Hedien / Getty Images
Egy felnőtt és egy fiatal fehérfejű rétisas egy barnamedve társaságában.
A turult senkinek sem kell bemutatni, de melyik nemzet azonosítja magát a hódokkal? Kvízünkből nemcsak ez derül ki, hanem az is, hogy mennyire vagy képben az egyes nemzetek szimbólumállataival.

A nemzetek történelmét és identitását gyakran különleges állatszimbólumok testesítik meg, amelyek egyszerre hordoznak mítoszt, erőt és kulturális emlékezetet. Teszteld a tudásodat, és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ országait jelképező állatok rengetegében!

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Holtan találtak egy újszülöttet Miklóshalmán
Donald Trump: Ha Zelenszkij és Putyin nem állapodik meg, akkor hülyék, ez igaz mindkettőjükre
Donald Trump: Nem foglaljuk el erőszakkal Grönlandot, de kell a tulajdonjog a terület felett
Megírták Lázárnak, hogy Mészáros cége milyen eszközöket vetett be, hogy megússza az alvállalkozó kifizetését
„Mi történik a számlámon?” – a bankfiókban ült, és az MBH-s ügyintézővel tárgyalt, amikor lenyúlták a pénzét
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik