Egy templom, egy szovjet emlékmű és az Erzsébet híd is visszaköszön egy pesti kerítésen

Az épített örökségnek nemcsak épületek, hidak, terek, köztéri szobrok, illetve homlokzatokra illesztett műtárgyak lehetnek fontos elemei, hanem azok az apróságok is, amiket nem mérnökök, művészek, vagy épp várostervezők, hanem átlagemberek álmodtak meg. Ide tartoznak az Ismeretlen Budapest, illetve Ismeretlen Magyarország sorozatunkban korábban bemutatott kerítések is, legyen szó rejtőzködő budai nyulakról és szarvasokról, balatoni nyaralókat az utcától elválasztó fémmunkákról, vagy az egy pesti vasúti töltés tövében álló Doktor Bubóról és Miki egérről.

A sort most egy, a ferihegyi gyorsforgalmi úttól mindössze néhány lépésnyire, egy jeles író nevét viselő utcában megbújó darabbal bővíthetjük, Pestszentlőrinc ezen részén ugyanis a következő látvány fogadja az embert: