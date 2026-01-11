Meghalt Horváth Krisztián, ismertebb nevén DJ Chriss Ronson. A népszerű magyar DJ 48 éves volt.

Kedves Közönség, Tisztelők, Barátok. Megrendülve és mély fájdalommal tudatjuk, hogy Chriss hosszas betegség után a mai napon békésen elaludt. Emlékét szívünkben örökké hordozzuk tovább

– írja a DJ Facebook-oldala.

Horváth Krisztián 2025 októberében hosszú bejegyzésben írt arról, hogy egészségügyi problémái miatt visszavonul. Akkor azt írta, az állapota annyira leromlott, hogy a terápiát, amit akkor kapott, az orvosai már utolsó lehetőségként tartották számon.

Chriss Ronson, azaz Horváth Krisztián 1977. október 26-án született Budapesten. 1994-ben lépett először a lemezjátszók mögé, a ’90-es évek második felében már állandó fellépő volt az ország legjobb klubjaiban.