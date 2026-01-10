Gerendai: lesz magyar nagyszínpad a Szigeten

Interjút adott a Blikknek Gerendai Károly, aki a fesztivál várható változásairól is mesélt a lapnak. Októberben derült ki, hogy bizonytalanná vált a 2026-os Sziget megrendezése, majd Gerendai Károly visszatért, és átvette fesztivált működtető szervező céget.

Gerendai a lapnak elmondta, amikor 25 év után úgy döntött, kiszáll a Szigetből, nem gondolta volna, hogy valaha újra szerepet játszhat a fesztivál életében, így őt is meglepte, hogy ősszel úgy alakult: az ő döntésén múlt, megmaradhat-e a rendezvény.

Az üzletember elárulta, az első beszélgetéstől nagyjából két hét alatt eljutottak egy aláírt szándéknyilatkozatig; Gerendai fontos feltételként rögzítette, hogy hosszú távra szeretne tervezni, „mert csak akkor fogok tudni befektetőtársakat találni és a Szigeti jövőjéről gondolkodni, ha nem egy-két év alatt kell csodát művelni. Most először meg kell értsem, mit szúrtak el, mit kéne máshogy csinálni”

Gerendai szerint a Sziget sikerének mindig is az volt a titka, hogy nem olyan volt, mint a többi fesztivál, ezért is hibának látja, hogy „az elmúlt években megpróbálták a többi fesztiváljuk mintájára a Szigetet is ugyanarra a kaptafára szervezni és ezzel elveszítette azokat az erényeit, amitől igazán egyedinek számított”.

Több magyar, szélesebb paletta

Az üzletember azt mondja, mostantól jobban koncentrálnak majd a hazai előadókra is, „mert ez jogos igény a magyar közönség és a szakma részéről”, lesz kifejezetten magyar nagyszínpad is; ugyanakkor aláhúzta, hogy a Sziget nem tud csak a magyaroknak szólni: a fesztivál

a hazai piac lehetőségihez és méretéhez képest sokkal nagyobb, mint amire önmagában az ország lélekszáma és fizetőképessége alapján lehetőségünk lenne. Még ma is a világ top 10 fesztiváljának egyikéről beszélünk, ezért tudomásul kell venni, hogy ez a modell csak akkor fog sikeresen működni, ha továbbra is nagy számban be tudunk vonzani nemzetközi látogatókat is.

Terveik szerint újra színesebb lesz a nem zenei programkínálat, és több műfajú lesz a zenei paletta is: „már nem csak a mainstream tini pop meg az elektronikus zene lesz a fő irány, hanem újra több rock vagy a világzenei előadó is megjelenik majd a színpadok kínálatban”. De mint mondja, nyitott akár a retróra is.