A főpolgármester közösségi oldalán azt írta: a Sziget Zrt. vezérigazgatójának levele alapján bizonytalanná vált a Sziget Fesztivál jövője, amiért azonban a fővárosnak a lehetőségeihez mérten ki kell állnia,

mert a Sziget érték, bizonyítéka annak, hogy Budapest szabad, nyitott és sokszínű város.

Karácsony Gergely szerint a lépés mögött a Sziget Zrt. külföldi tulajdonosának üzleti lépése állhat. Budapestnek egy magáncég üzleti kérdéseivel nincs dolga,

de dolga kell legyen a Sziget Fesztivál hosszú távú fennmaradásával.

A főpolgármester bízik abban, hogy a felmondás nem egy korszak végét, hanem egy új kezdetét jelenti. És ha a Sziget jövője üzletileg biztosítható úgy, hogy a fesztivál értékei fennmaradnak, akkor Budapestnek is nyitottnak kell lennie erre az új kezdetre – tette hozzá Karácsony Gergely.

A Forbes azt írja, a Sziget Zrt.-nek ötéves területfoglalási szerződése van a fővárossal. Az 2026-ig tartana, azt szeretnék most közös megegyezéssel megszüntetni. A fesztiválszervező cég ezt megerősítette a portálnak. Azt írták, hogy a külföldi tulajdonos – annak ellenére, hogy korábban hosszabb távú fejlesztési programban gondolkodott – úgy döntött, hogy a jelenlegi struktúrában nem vállal további kockázatot Magyarországon.

Mivel a Fővárosi Közgyűléssel kötött területhasználati megállapodásunk határozott időre szól és a fizetési kötelezettség még jövőre is fennállna, akkor is, ha nem lenne rendezvény, ezért vagyunk kénytelenek a megállapodást ebben a formában felmondani.

A szervezők szerint ez még nem jelenti azt, hogy véget ér a Sziget Fesztivál története, mert a magyar menedzsment javaslatára a Sziget Zrt. tulajdonosai felvették a kapcsolatot a fesztivál alapítójával, Gerendai Károllyal, lehetőséget kínáltak neki arra, hogy a rendezvény ismét vele folytathassa működését. Az alapító szerint intenzív egyeztetések zajlanak a háttérben. Gerendai Károly azt reméli, hogy egy olyan új tulajdonosi struktúra állhat fel, ami megfelelő biztosítékot nyújt a Sziget sikeresebb folytatásához szakmai és pénzügyi szempontból is.