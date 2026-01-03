Előbb augusztusban, majd november derekán részletes cikkben mutattuk be a magyar állam által a közelgő választás előtt elárverezni kívánt középületek – így többek közt fontos műemlékek – sorát, amik közül több mostanra gazdára talált. Ez a sors jutott a Belügyminisztérium a Széchenyi lánchídra néző épületének is, amit 50,8 milliárdért a Rákos-Dubaj beruházást korábban végigvinni akaró arab ingatlancézár, Mohamed Alabbar szerzett meg, más elemeknek azonban nem volt ilyen szerencséje.

Ezeket épp ezért újra és újra licitre bocsátják, így a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) vonatkozó aloldalán cikkünk írásakor közel százötven meghirdetett árverést találunk, a sorban pedig több családi ház, beépítetlen terület vagy ipari csarnok mellett ismerős épületek is feltűnnek: a listát végigböngészve sokadik alkalommal meghirdetett ingatlanokat is találtunk. Arról, hogy a nemrég felújított köztársasági elnöki rezidenciát is magában foglaló villapark is szerepel rajta, külön cikkben számoltunk be.

A sor legfontosabb eleme ezen felül egyértelműen a sokak által csak Pénzügyminisztérium otthonaként emlegetett, ma a Nemzetgazdasági Minisztériumnak otthont adó József nádor tér 2-4. (ép. Alpár Ignác, 1910-1913) műemlék óriása,

amire ezúttal két napig lehet majd ajánlatokat tenni. A január 23-27. között beérkező liciteknek az első hallásra magas, 30 091 888 000 forintos minimálárat kell megütnie, így az esetlegesen feltűnő pályázók jó eséllyel nem fognak hajba kapni érte.

9 fotó

De valóban magas ez az összeg?

Az MNV által levezényelt korábbi árveréseket nézve ez kétségessé válik, hiszen a mindössze három héttel ezelőtt, december 11-én zárult második nekifutásnál 33,853, október végén pedig 37,61 milliárdos kikiáltási árat kellett volna megütni. Mindez jól mutatja, hogy ha egy, az ingatlanra nagyon vágyó befektető mostanáig kivárásra játszott, ezúttal azonban előlép az ismeretlenségből,

az őszi ár ötödét, 7,5 milliárdot már biztosan megspórolta magának.