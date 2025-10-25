Rákos-Dubaj korábbi arab befektetője vitte el a Belügyminisztériumot

Felkerült az MNV Zrt. szerződései közé a Belügyminisztérium palotájának adásvételi szerződése – vette észre a Válasz Online.

A lap felidézte, hogy a Széchenyi téri épület az egyik legfontosabb a választások előtt piacra dobott önkormányzati ingatlanok között. A három műemlék házból álló hatalmas tömb a szeptember 17-i árverésen körülbelül 50,8 milliárdért kelt el, és csak egy jelentkező volt, aki már korábban letette a 12,7 milliárd forintos biztosítékot. A most közzétett szerződésből kiderül, hogy a Belügyminisztérium épületét az Eagle Hills Hungary Zrt. vette meg.

Ez Mohamed Alabbar emirátusi ingatlanfejlesztő vállalkozása, amit a rákosrendezőre tervezett gigaprojektre alapított.

A Válasz Online kitért rá, hogy a szerződést a Takács, Kiss és Társai Ügyvédi Iroda készítette, amely nem más, mint a nemzetgazdasági miniszter Nagy Márton bátyja, Nagy Szilárd korábbi ügyvédi irodája, amely mostanában sorra nyeri el az ügyvédi, tanácsadói megbízásokat az állami szervektől.

Belügyminisztérium épületéről szóló szerződés rögzíti, hogy a tömb mindhárom eladott épülete kiemelten védett műemlék, ezért értékeiket az átalakítás során meg kell őrizni, és tartalmazza az irat azt is, hogy nincs ezúttal nincs elővásárlási joga a fővárosnak. A szerződést október 20-án írták alá, a vételárat a szerződés hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell megfizetni.