Megválna az állam a nemrég felújított köztársasági elnöki rezidenciát is magában foglaló villaparktól

Az elmúlt hónapokban a magyar állam tucatnyi fontos középülettől, köztük fontos, minisztériumoknak és kormányzati szerveknek otthont adó műemlékektől próbált árverés útján megszabadulni: a legfontosabb darabokat előbb augusztusban, majd novemberben mutattuk be, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. oldalán azonban azóta is sorra tűnnek fel az újabb és újabb ingatlanok.

Így december 30-án az 1950-es évek óta számos közjogi méltóságnak, így köztársasági elnököknek, miniszterelnököknek, házelnököknek, valamint a Magyarországra érkező külföldi politikusoknak is hosszabb-rövidebb ideig otthont adó, három helyrajzi számon elterülő együttes is felbukkant, ami első hallásra vaskos kikiáltási áron,

több mint 28 milliárd forintért keres gazdát.

Az ajánlattevő cégeknek alig néhány napjuk van arra, hogy január 8-áig befizessék a 28 359 100 000 forintos összeg negyedét jelentő, valamivel több mint hétmilliárdos biztosítékot, ami feltétele annak, hogy részt vehessenek a négy napon át (január 10-13.) tartó liciten.

Mi tudni a területről, és kinek érheti meg ennyit áldozni egy fás ingatlanra, amin zömében rossz állapotú épületek állnak? Cikkünkben ezekre a kérdésekre keresünk választ.

A XII. kerületi Svábhegyen, a Béla király út, Mátyás király út, Csillagvölgyi út, Alkony út és Bükkös út által határolt 13,3 hektáros terület mindössze néhány lépésnyire áll Orbán Viktor, Sulyok Tamás, illetve Áder János jelenlegi otthonától (az utóbbit közel egymilliárdból újították fel, illetve bővítették), környékén pedig több nagy beruházás is folyik.