Újabb pesti műemlékeket, értékes épületeket adna el az állam

2025. 11. 19. 15:32
Szajki Bálint / 24.hu
Akad, amelynek már sokadszorra akarnak új gazdát találni, de a listában új darabokat is találhatunk.

A nyár végén kiderült: a magyar állam egy sor értékes ingatlant szeretne magánkézbe juttatni, köztük több olyan műemléket is, amelyek jelenleg minisztériumi vagy állami használatban vannak – otthont adva a Pénzügyminisztériumnak, a Belügyminisztériumnak, valamint a Magyar Államkincstár egy részének. A legérdekesebb darabokat augusztusban mutattuk be.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. által meghirdetett fontos épületek közül az elmúlt negyedévben kettő biztosan gazdára talált: a Belügyminisztérium Lánchídra, illetve Dunára néző tömbjére az egyetlen jelentkező a Rákosrendezőre korábban Mini-Dubajt álmodó Eagle Hills Hungary Zrt., Mohamed Alabbar emirátusi ingatlanfejlesztő cége volt.

Az 50,8 milliárdért gazdát váltó ingatlan mellett az Alkotmány utca 27. (Benes Imre, 1903–1904) került még magánkézbe, amelyért az egyelőre ismeretlen vevőnek szintén a kikiáltási árat – 2,7 milliárd forintot – kellett kifizetnie.

Az elárverezni vágyott ingatlanok sora az elmúlt hetekben újabb darabokkal bővült, most ezek közül mutatjuk be a legérdekesebbeket, köztük egy négy tűzvészt is túlélő gőzmalmot, a modern építészet egyik elfeledett miskolci csodáját, valamint a pesti villamosokból származó bevételek szülte palotát.

A magyar malomipar egyik bölcsője

