Megsérült Szőke Gábor Miklós kazincbarcikai fasárkánya, egy tűzijáték gyújthatta fel

Az állami és kormányközeli megbízásoknak, így többek közt a Magyar Nemzeti Banknak, és a vadászati világkiállításnak köszönhetően az elmúlt évtized egyik legnagyobb bevételt generáló szobrásza, Szőke Gábor Miklós (karrierjének magasra íveléséről itt írtunk) egyik munkája kis híján a szilveszteri ünneplés áldozata lett – írja a HVG.

A rövid írás szerint a 2014 decembere óta Kazincbarcika főterén álló, lécekből született 13 méteres kínai sárkányt egy tűzijáték találhatta el, aminek köszönhetően a háti részén lángok csaptak fel, a tűzoltók gyors kiérkezésének köszönhetően azonban a mű nem semmisült meg teljesen.