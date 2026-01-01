szőke gábor miklóssárkányfasárkányszobrász
Megsérült Szőke Gábor Miklós kazincbarcikai fasárkánya, egy tűzijáték gyújthatta fel

Sajómente / Facebook
admin Vincze Miklós
2026. 01. 01. 16:07
Sajómente / Facebook
Ezúttal nem a lény okádott tüzet.

Az állami és kormányközeli megbízásoknak, így többek közt a Magyar Nemzeti Banknak, és a vadászati világkiállításnak köszönhetően az elmúlt évtized egyik legnagyobb bevételt generáló szobrásza, Szőke Gábor Miklós (karrierjének magasra íveléséről itt írtunk) egyik munkája kis híján a szilveszteri ünneplés áldozata lett – írja a HVG.

A rövid írás szerint a 2014 decembere óta Kazincbarcika főterén álló, lécekből született 13 méteres kínai sárkányt egy tűzijáték találhatta el, aminek köszönhetően a háti részén lángok csaptak fel, a tűzoltók gyors kiérkezésének köszönhetően azonban a mű nem semmisült meg teljesen.

