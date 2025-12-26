Bankrabló és rendőr szenvedélyes kapcsolatából remekmű született – harmincéves a Szemtől szemben

A filmművészet néhány klasszikusa egy vonat érkezésével kezdődik. Vegyük az elsőt: A vonat érkezése. Vegyünk egy másikat, száz évvel későbbről: Szemtől szemben. A Szemtől szemben első képén megérkező vonatról Neil McCauley száll le. Foglalkozására nézve bűnöző, közelebbről rabló. Éppen a kórházba tart, ahonnan ellop egy mentőautót a következő akcióhoz.

Ahogy átmegy az úton, a kamera a kórház előtti Pietà-szobron állapodik meg. Jelentéktelennek tűnő részlet, de Michael Mann közel húsz éven át érlelt filmjében minden képnek jelentősége van. Később Vincent Hanna nyomozó öleli át nevelt lánya sebzett, megtört testét úgy, ahogyan Mária veszi a karjába Jézust. A vigasztaló, segítő mozdulat a film legvégén ismétlődik, amikor Hanna megfogja a haldokló McCauley kezét. A rablóét, akit éppen az imént lőtt le.

Ennyiből is látszik, hogy a Szemtől szemben, a kilencvenes évek egyik legférfiasabbnak mondott filmje, a törvény ellentétes oldalain álló, megszállott profik összecsapása valójában a gyengédség és az odafordulás története.

Alapkérdése, hol van a másik ember iránti érzékenység helye egy olyan hideg és kegyetlen világban, mint a Szemtől szemben pokoli Los Angelese. De vannak más kérdések is. Miért hisznek sokan hűvösnek és ridegnek egy olyan, velejéig romantikus rendezőt, mint Michael Mann? Miért telt két évtizedbe összehozni a Szemtől szembent, és valóban ez Mann legjobb rendezése?

Köztudomású, hogy a két főszereplő, Robert De Niro és Al Pacino ekkor játszottak először egy filmben úgy, hogy közös jeleneteik is voltak. Arról viszont ritkábban beszélünk, miért ez a film mindkettejük pályafutásának utolsó remekműve.

Mit várjunk a készülő folytatástól, és miben hasonlít a Szemtől szemben a Trónok harcára?