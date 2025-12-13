Meghalt Peter Greene, a Ponyvaregény és A maszk színésze

60 éves korában elhunyt Peter Greene, a Ponyvaregény és A maszk című filmekből ismert színész.

Greene-t december 12-én délután találták meg New York-i lakásában, és a helyszínen halottnak nyilvánították – erősítette meg menedzsere, Gregg Edwards.

A rendőrség szerint vélhetően nem történt bűncselekmény – írja a New York Post.

Greene menedzsere szerint „a generációnk egyik legnagyobb színésze” távozott az élők sorából; aki az 1990-es évek emlékezetes gonosztevőit alakította.

Az évtized elején a Három nap Brooklynban című gengszterfilm egyik főszerepében tűnt fel. Ezután jött két legemlékezetesebb szerepe: Quentin Tarantino 1994-es Ponyvaregény című filmjében Zedet, a szadista biztonsági őrt játszotta, Jim Carrey és Cameron Diaz partnereként A Maszkban pedig könyörtelen maffiózót alakított.

Greene menedzsere elmondta, hogy a színész thriller forgatására készült Mickey Rourke-kal.

Peter Greene 1965. október 8-án született Montclairben (New Jersey állam).