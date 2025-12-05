blaha lujza tércövekfőpolgármesteri hivatal
Blahalit, Tala Lujza vagy Blahelló? – szavazásra bocsátották, mi legyen a Blaha Lujza téri cövek neve

Gallov Adrienne / Főpolgármesteri Hivatal
24.hu
2025. 12. 05. 15:50
Gallov Adrienne / Főpolgármesteri Hivatal

A Főváros nevet keres a Blaha Lujza tér új találkozópontjaként októberben bemutatott digitális homokórának.

Az a célunk, hogy a tér új találkozóhelyének valamilyen eredeti, frappáns, megjegyezhető nevet adjunk. Ebben kértük a budapestiek együttműködését

– írják.

A Főpolgármesteri Hivatalba november közepéig lehetett névjavaslatokat küldeni, ezután a beérkezett 1122 javaslatból állítottak össze egy 15-ös listát. Most erről a szűkített listáról lehet választani, olyan opciók közül, mint a Tala Lujza, Blahelló, Blahalit vagy épp a πllér.

A névjelöltekről december 19-ig lehet szavazni ezen a honlapon.

