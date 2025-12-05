Blahalit, Tala Lujza vagy Blahelló? – szavazásra bocsátották, mi legyen a Blaha Lujza téri cövek neve

A Főváros nevet keres a Blaha Lujza tér új találkozópontjaként októberben bemutatott digitális homokórának.
Az a célunk, hogy a tér új találkozóhelyének valamilyen eredeti, frappáns, megjegyezhető nevet adjunk. Ebben kértük a budapestiek együttműködését
– írják.
A Főpolgármesteri Hivatalba november közepéig lehetett névjavaslatokat küldeni, ezután a beérkezett 1122 javaslatból állítottak össze egy 15-ös listát. Most erről a szűkített listáról lehet választani, olyan opciók közül, mint a Tala Lujza, Blahelló, Blahalit vagy épp a πllér.
A névjelöltekről december 19-ig lehet szavazni ezen a honlapon.