Blahalit, Tala Lujza vagy Blahelló? – szavazásra bocsátották, mi legyen a Blaha Lujza téri cövek neve

A Főváros nevet keres a Blaha Lujza tér új találkozópontjaként októberben bemutatott digitális homokórának.

Az a célunk, hogy a tér új találkozóhelyének valamilyen eredeti, frappáns, megjegyezhető nevet adjunk. Ebben kértük a budapestiek együttműködését

– írják.

A Főpolgármesteri Hivatalba november közepéig lehetett névjavaslatokat küldeni, ezután a beérkezett 1122 javaslatból állítottak össze egy 15-ös listát. Most erről a szűkített listáról lehet választani, olyan opciók közül, mint a Tala Lujza, Blahelló, Blahalit vagy épp a πllér.

A névjelöltekről december 19-ig lehet szavazni ezen a honlapon.