Egy kelet-európai faluban is készülhetett volna ez a fotó, pedig Észak-Korea szívében járunk

A világ legzártabb országában – és egyben legkeményebb diktatúrájában –, az évről évre egyre több turistát fogadó Észak-Koreában szinte heti rendszerességgel kapnak szárnyra furcsa történetek: októberben előbb az derült ki, hogy a mellimplantátum szocializmus-ellenes, néhány nappal később pedig arról számolhattunk be, hogy csak idén kétezer milliárd forintnyi kriptovalutát loptak el Kim Dzsongun hackerei.

Az egy brit kertészeti műsort cenzúrázott farmernadrággal vetítő, a svédeknek lassan ötven éve ezer Volvo árával tartozó állam, aminek diákjai közül sokan az 1956-os forradalmat is segítették, tömegével ad lehetőséget arra, hogy a világ fotósai és bloggerei szürreális, kínos, vagy épp szívettépő fotókkal térhessenek onnan haza.

Ezt az utat követte az országban hat alkalommal megforduló, majd egy szó nélkül kitiltott francia fotóriporter, Eric Lafforgue is, aki 2010 áprilisában egy olyan képet készített Phenjan közelében, ami az elmúlt három évtizedben bármelyik kelet-európai kistelepülésen is készülhetett volna.

A fotón egy ütött-kopott bézs Dacia látszik, előtte két, esernyőt a feje fölé tartva sétáló nővel, illetve egy álldogáló férfival. Az egyetlen furcsaságot az autón túl látható épület jellegzetes távol-keleti megoldásaik jelentik, de ezt az akadályt egy kellően exhbicionista ingatlantulajdonos a Dacia szülőhelyét adó Romániában, vagy akár Magyarországon is abszolválhatná.