Kultúra

A Coca Cola és az MI közösen hozta össze az idei év leggyengébb karácsonyi reklámját

Coca Cola
admin Vincze Miklós
2025. 11. 08. 14:46
Coca Cola
Egyetlen perc alatt kilencszer változik meg a piros-fehér kamion hossza, illetve a kerekeinek száma. És nem ez az egyetlen baj.

A tavalyi évhez hasonlóan idén is az MI-t hívta segítségül a Coca Cola, hogy elkészüljön a karácsonyi időszakra szánt reklámszpotjuk.

Az egyperces videó kitűnően mutatja: nem elég néhány részletes parancs ahhoz, hogy a végeredmény akár csak hunyorítva is labdába rúghasson a hagyományos megoldások mellett.

Az internetet az elmúlt napokban elárasztó posztok, kommentek és cikkek szerint a legnagyobb problémát az idén is főszereplőnek választott piros-fehér kamion jelenti, aminek az egymást követő jelenetekben nem csak a kerekeinek száma, de a hossza legalább kilencszer megváltozik.

A tíz egymást követő állapot itt látható:

A hirtelen fellépő rossz érzésekre pedig ezt a kilencvenes években futó elődöt ajánljuk vigaszként:

