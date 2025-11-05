buddhizmusdalai lámadalai láma – a boldogság tanításafilmtv
Richard Gere a 24.hu-nak: Az ön országában jóval korábban kezdődtek a sötét idők, mint nálunk

admin Polák Zsóka
2025. 11. 05. 17:54
Ha a dalai lámáról film készül, mérget vehetünk rá, hogy Richard Gere keze is benne van: a színész öt évtizede buddhista, Őszentsége egyik közeli barátja. A Dalai Láma – A boldogság tanítása olyan, mint egy privát audiencia a 90 éves tanítóval, Gere producerként segített abban, hogy bárki megtapasztalhassa ezt az élményt. A 76 éves színésszel buddhizmusról, nemzeteiket rossz útra terelő vezetőkről és a boldogság kulcsáról is beszélgettünk, azt pedig tőlünk tudta meg, hogy egy magyar zenekar viselte a nevét, amelynek köszönhetően előrevetített egy csodás együttállást: Richard Gere Ricsárdgírt fog hallgatni.

A film olyan élmény, mint egy privát audiencia: a dalai láma által vezetett légzőgyakorlattal kezdődik, ráadásul a játékidő során végig a kamerába beszél, a szemünkbe néz. Olyan, mintha a tanítónk lenne. Önnek tényleg a tanítója volt, mennyiben adja vissza ezt az élményt a film?

Ő tényleg ilyen: azért érkezett erre világra ebben a testben, hogy tanítson minket. Először a film nyers változatát láttam, remek volt, voltak is ötleteim, mivel tehetnénk jobbá. De már így is csodálatos volt:

egy meghitt, bensőséges beszélgetés Őszentségével. Előtte soha nem volt még ilyen, és soha nem is lesz. Teljesen egyedi.

A készítéskor egy olyan technikát alkalmaztak, amelyet Errol Morris amerikai filmkészítő talált ki: egy félig áteresztő tükröt helyeznek a lencse elé, ennek köszönhetően a nyilatkozó nem a kamerába néz, hanem egyenesen az interjúztató szemébe, ebben az esetben Barbaráéba, aki a film egyik rendezője volt (Barbara Miller, a film társrendezője – a szerk.). Hihetetlenül különleges élmény volt egyenesen a szemébe, az elméjébe, a szívébe látni. Mi, akik ezt a filmet csináltuk nem is adhatnánk fontosabb, jelentősebb dolgot az embereknek, mint egy ilyen gyógyírt ezekben a nehéz időkben.

16 fotó

A dalai lámával több mint negyven éve találkozott először, azóta már a barátjának nevezi. Hogyan alakult ez a barátság?

Ha találkozol Őszentségével, azonnal a barátod lesz. A köznyelvben benne van a láma vagy a guru kifejezés, de ő inkább a spirituális barát szót használja. Ő mindenki spirituális barátja. Ha még rövidebben akarjuk kifejezni: ő mindenki barátja. Nem vallásról, nem Istenről beszél a filmben, inkább azt akarja közvetíteni, hogyan tekintsünk magunkra, a világunkra. Legyünk őszinték és reálisak. Kérdőjelezzük meg a jelenlegi világunkat, ami egy kicsit őrült. Másfél éve kerültem bele ebbe a projektbe, és akkor láttam a filmet, amikor Őszentsége kilencvenedik születésnapját ünnepeltük. Úgy éreztem, csodálatos: ez az ő életrajza, egy rendkívüli ünneplés, de egyben tanítás is. Másfél év alatt a világ sokkal sötétebb hellyé vált, különösen az én országomban.

