A Netflix emlékeztet, miért nem jó nevelési módszer, ha elraboltatjuk a kamaszgyerekünket az éjszaka közepén

2025. 10. 19. 18:35
Az Öntörvényűek lett annyira csavaros pszichothriller, hogy epizódonként megváltozik, kire passzol épp leginkább a sorozat címe. Az egész évadon átívelő, mesteri feszültségkeltés és a Toni Collette által garantált hátborzongató alakítás ellenére a sorozat mégis elhasal a célegyenesben. Kritika.

A tinik lázadnak, amióta világ a világ, és ez valószínűleg a jövő nemzedékeire is változatlanul igaz lesz. Ennek ellenére mégsem ismeretlen koncepció, hogy egyes közösségek megoldandó problémaként tekintenek a kamaszok olykor jogos, máskor kevésbé jogos, de mindig természetes ellenállására. Az amerikaiak azonban ezt új szintre emelték a kétezres évek elején teljes sebességgel szárnyaló, problémás tinik megjavítására felesküdött iparággal, aminek szülők tízezrei bízták gondjára a gyerekeiket – méghozzá súlyos összegek fejében.

A Mae Martin rendezésében készült Öntörvényűek csavar egyet a sokszor újragondolt „sötét titkokat őrző kisváros” toposzán és egy fokkal hátborzongatóbbá teszi azzal, hogy ezúttal a történetben nincs semmi misztikum, csak színtiszta emberi gyarlóság. Egy kétezres években játszódó thriller, ami rávilágít a végtelen emberi traumatizáltságra és mindezt Toni Collette varázslatos aurájával? Ide vele.

Alig várom, hogy megismerjem az új éned

Hazánkban – és gyakorlatilag a világ túlnyomó részén – szerencsére nem kapott szárnyra az úgynevezett „troubled teen industry” (TTI), vagyis a problémás tinik megjavítását áruló iparág. Észak-Amerikában viszont annál komolyabb múltja van ennek a cseppet sem indokolatlanul kritizált konstrukciónak. A fogalom különösen felkapottá vált, miután Paris Hilton előhozakodott a saját történetével és dokumentumfilmben mesélte el, mit tapasztalt a saját bőrén ebből a földi pokolból, miután szülei a problémásnak ítélt életvitele miatt tiniként egy ilyen intézményre bízták a partik királynőjének sorsát. Hilton amúgy a mai napig kampányol az ilyen és ehhez hasonló programok bezárásáért és az alapítóik felelősségre vonásáért.

