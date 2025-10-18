abu szimbelatomreaktoravasi tévétoronycsillebérc
Ki volt a valódi Pelikán József? – mások mellett egy ismert építész és a matematikus fia is viselte a filmbéli gátőr nevét

2025. 10. 18. 16:59
Pelikán József a gödöllői Horthy-bunker, a Népstadion, illetve az első magyar atomreaktor tervezéséből vette ki a részét, fia pedig a magyarországi matematika egyik legfényesebb ígéretéből vált az ELTE legendás tanárává.

Bacsó Péter A tanú (1969) című szatírájának hőse, a gátőr Pelikán József a magyar filmtörténet egyik legismertebb figurája, hiszen a Rákosi-kornak görbe tükröt tartó, a mozikat egy teljes évtizedig elkerülő film főszereplőjének száját szinte minden percben szállóigévé vált mondatok hagyják el, a filmbéli szerencsétlenkedése pedig magyarok tömegeinek lett alapvető filmélménye.

A Kállai Ferenccel összenőtt karakter nevénél többször a nyolcvanas években talán senkiét sem emlegették, arról azonban kevesen tudtak, hogy Zimmer Ferihez hasonlóan Pelikán József is létezett – sőt, a XX. században mindjárt kettő is akadt belőle.

Ismeretlen magyarok sorozatunk új epizódjában most őket mutatjuk be.

