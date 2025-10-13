Megvan, mikor folytatódik a Bridgerton

bridgertonfilmtvnetflix
2025. 10. 13. 14:20
A negyedik évad két részletben érkezik jövő év elején.

Premierdátumot és előzetest kapott a Bridgerton negyedik évada, amelyet két részletben mutat be a Netflix:

az első négy epizód 2026. január 29-én érkezik, a második négy rész február 26-án.

A negyedik évad középpontjában Benedict Bridgerton áll, az évad Julia Quinn harmadik Bridgerton-regénye, a Tisztességes ajánlat eseményeit követi majd. Ebben Benedict egy „ezüstruhás hölgyet” keres, akivel egy álarcosbálon találkozik, és akiről utóbb kiderül, hogy alacsony származású. Benedictet továbbra is Luke Thompson alakítja, míg jövendőbelijét, Sophie-t Yerin Ha játssza.

A folytatás sorsa is biztos, a nyolcévadosra tervezett sorozat ötödik és hatodik évadát idén májusban rendelték be. A harmadik évadról itt írtunk.

