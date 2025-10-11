brain barinterjúmotherless-ügynői egyenjogúság
Kultúra

Url Izabell: A Motherless-ügy döbbentett rá, milyen emberek is vannak a világban, és mekkora számban

Mohos Márton / 24.hu
admin Ács Anna Mária
2025. 10. 11. 13:59
Mohos Márton / 24.hu
Jó lenne, ha a fiatalok tudatosítanák: nem mindegy, mit és kikkel osztunk meg magunkról a világhálón – mondja Url Izabell, aki küldetése részének tekinti, hogy felhívja ezekre a veszélyekre is a figyelmet. Az Árulókban is szereplő tartalomgyártóval az idei Brain Baron beszélgettünk arról, hogyan fordult a figyelme a női egyenjogúság felé, és hogy tényleg olyan-e a deep web, ahogy az internetes legendákból ismerjük.

Ismerhetjük már a TikTokról, a YouTube-ról és Az Árulók második évadának egyik győzteseként is, most pedig az idei Brain Bar esemény egyik előadója volt. Url Izabell, aki egy személyben tartalomgyártó, író és emberi jogi aktivista, korábban olyan ügyekre irányította a reflektorfényt, mint a félig már felgöngyölített Motherless-ügy. A botrány kirobbanásakor Url az arról beszámoló Reddit-bejegyzésről készített videót a TikTokra, így az országban milliókhoz juttatta el a hírt, miszerint anonim felhasználók idegen nők fotói alatt tárgyalják meg egy cseh üzemeltetésű pornóoldalon, hogyan erőszakolnák meg őket vagy miként végeznének velük. A tartalomgyártót többek között eddigi munkájáról, online bűnözésről és az internet mélyén zajló üzelmekről is kérdeztük.

A Motherless-ügy

Hiába tűnt hosszú hónapokon keresztül esélytelennek, hogy bárkit sikerül majd felelősségre vonni, a Motherless-botrány egyik gyanúsítottját idén februárban elfogták. Az interneten azóta is fellelhető a Nemzeti Nyomozó Iroda videója, amiben a hírhedt weboldalon csak archie147-ként ismert magyar származású férfi beengedi a rendőröket a berlini lakásába. A csap fölött az elkövető és barátnője közös képei, a mosogatószekrény mögötti rejtekhelyen pedig – mint kiderült – merevlemezek és mobiltelefonok sorakoztak. A bizonyítékokat lefoglalták, az eljárás elindult, az eset hatása megmaradt. A Motherless-ügyről szóló év eleji cikkünket itt olvashatják.

Szerintem ez az esemény az összes érintett számára szemfelnyitó momentum volt. Itt döbbentem rá, milyen emberek is vannak a világban, és főleg, hogy mekkora számban

– emlékezett vissza Url az időszakra, amikor futótűzként terjedt a magyar médiában az erőszakot fetisizáló fórum híre.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Hogyan vált a Nélküled a magyar lelátók himnuszává?
„Másképp alakult, mint terveztük” – újra problémába ütközött Klein Dávidék csúcsmászása
Trump nem kapta meg a Nobel-békedíjat, de neki ajánlották
Nyolc élő békát nyelt le egy nő, de nem vált be a népi gyógyítóktól hallott praktika
„Be kell lépni a Fideszbe, és jelenteni a kollégákról” – ezek voltak az előléptetés feltételei a volt gyámügyi ügyintéző szerint
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik