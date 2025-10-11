Url Izabell: A Motherless-ügy döbbentett rá, milyen emberek is vannak a világban, és mekkora számban

Ismerhetjük már a TikTokról, a YouTube-ról és Az Árulók második évadának egyik győzteseként is, most pedig az idei Brain Bar esemény egyik előadója volt. Url Izabell, aki egy személyben tartalomgyártó, író és emberi jogi aktivista, korábban olyan ügyekre irányította a reflektorfényt, mint a félig már felgöngyölített Motherless-ügy. A botrány kirobbanásakor Url az arról beszámoló Reddit-bejegyzésről készített videót a TikTokra, így az országban milliókhoz juttatta el a hírt, miszerint anonim felhasználók idegen nők fotói alatt tárgyalják meg egy cseh üzemeltetésű pornóoldalon, hogyan erőszakolnák meg őket vagy miként végeznének velük. A tartalomgyártót többek között eddigi munkájáról, online bűnözésről és az internet mélyén zajló üzelmekről is kérdeztük.

A Motherless-ügy

Hiába tűnt hosszú hónapokon keresztül esélytelennek, hogy bárkit sikerül majd felelősségre vonni, a Motherless-botrány egyik gyanúsítottját idén februárban elfogták. Az interneten azóta is fellelhető a Nemzeti Nyomozó Iroda videója, amiben a hírhedt weboldalon csak archie147-ként ismert magyar származású férfi beengedi a rendőröket a berlini lakásába. A csap fölött az elkövető és barátnője közös képei, a mosogatószekrény mögötti rejtekhelyen pedig – mint kiderült – merevlemezek és mobiltelefonok sorakoztak. A bizonyítékokat lefoglalták, az eljárás elindult, az eset hatása megmaradt. A Motherless-ügyről szóló év eleji cikkünket itt olvashatják.

Szerintem ez az esemény az összes érintett számára szemfelnyitó momentum volt. Itt döbbentem rá, milyen emberek is vannak a világban, és főleg, hogy mekkora számban

– emlékezett vissza Url az időszakra, amikor futótűzként terjedt a magyar médiában az erőszakot fetisizáló fórum híre.