Február elején elfogták azt a 38 éves férfit, aki magyar nőkről töltött fel képeket egy cseh pornóoldalra, és arról fantáziált, hogyan kínozná, ölné meg őket. Az ügy országos felháborodást keltett, a jogalkotó azóta be is emelte a Büntető törvénykönyvbe az internetes agresszió tényállását. Ezt a rendőrség külön ki is emelte a férfi elfogásakor megjelent közleményében, ehhez képest a gyanúsított ellen jogosulatlan adatkezelés miatt folyik az eljárás.

Az ügy kirobbanásakor még reménytelen vállalkozásnak tűnt – és a nyilvánossághoz eljutó információk sem árulkodtak másról –, ehhez képest február elején rendőrség váratlanul bejelentette, hogy elfogták a Motherless-ügy fő gyanúsítottját. A meg nem nevezett 38 éves férfi – ahogy az online térben nevezte magát: archie147 – nyomára Berlinben akadtak a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) kibernyomozói, és a német hatóságokkal együttműködve őrizetbe is vették. Több mint öt hónappal azt követően került erre sor, hogy a nagyobb nyilvánosság is értesült róla: a Motherless nevű cseh pornóoldalra tömegével töltöttek fel nyilvános mosdókban, tömegközlekedésen vagy épp utcán készített lesifotókat nőkről – köztük magyar állampolgárokról is. A fotók egy részét a mesterséges intelligencia segítségével úgy manipulálták, mintha a képen szereplő nőknek elvágták volna a torkát, vagy egyéb módokon megcsonkították volna őket. A pornóoldal kommentmezőjében pedig tucatjával gyűltek az olyan kommentek, hogy ki milyen módon bántalmazná a képek szereplőit, akár szexuális együttlét közben is. Másokra vérdíjat tűztek ki. Az odamontírozott csonkításokat leszámítva a képek eredetiek voltak, hús-vér nők szerepeltek rajtuk. Közülük többeket Budapesten fotóztak le, és az ügy nyilvánosságra kerülése után sokan magukra is ismertek a szexuális ragadozók prédái között. Mások mellett például az ügyet kirobbantó Bányai Judit is, aki influenszerként korábban a Nemakarokbeleszólni Instagram-oldalán szerepelt, tavaly pedig a gyermekvédelmi tüntetés egyik főszervezője volt. A Motherlessen az elkövető azt állította, hogy a képek szereplői közül többeket is ismer, ebből következett, hogy magyar lehet a tettes, így a hazai igazságszolgáltatásra vár az ügy felgöngyölítése. A profil és a fotók az ügy kirobbanása után nem sokkal egyébként eltűntek az oldalról. Az archie147 elfogása után kiadott rendőrségi közleményben külön bekezdést szenteltek annak, hogy az eset akkora felháborodást keltett idehaza, hogy „a Btk. módosítására került sor, bevezették az »internetes agresszió« törvényi tényállását.” Arra a tavaly decemberi jogszabály-módosításra utaltak, ami kriminalizálja az online agressziót, egyúttal lehetőséget ad arra, hogy börtönbe zárják azt, aki az online térben más erőszakos halálát helyezi kilátásba. A rendőrség közleményében ugyanakkor az szerepelt, hogy archie147 ellen „jogosulatlanul vagy a céltól eltérő adat kezelésével elkövetett személyes adattal visszaélés” miatt indítottak eljárást. A rendőrségi kommunikációból tehát az olvasható ki, hogy a Motherless-ügy miatt hoztak egy törvényt az internetes agresszió megfékezésére, ám azt a konkrét esetre nem alkalmazzák. Tényleg így lenne? A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.

