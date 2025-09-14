filmtvkritikafilmkritikadownton abbey
A Downton Abbey arisztokratáit is utoléri a cancel culture

Rory Mulvey / © 2025 FOCUS FEATURES LLC
admin Polák Zsóka
2025. 09. 14. 13:18
Rory Mulvey / © 2025 FOCUS FEATURES LLC
Az új Downton Abbey-filmben nem az a legbosszantóbb, hogy harmadjára is újramelegítik ugyanazt a receptet, hanem hogy még mindig pofátlanul jól működik. Már ha rajongók vagyunk, aki ugyanis nem ismeri Crawley-ék történetét, annak egy középszerű, kedélyes kosztümös kis semmiség lesz. A Downton Abbey: A nagy finálé azonban nem nekik készült, hanem azoknak, akiken végigfut a libabőr, ha meghallják a főcímzenét. Kritika.

„A Crawley-kat még akkor is jó nézni, amikor a sorozat már semmi újat nem mutat. Nagyjából ezt használták ki a 2019-ben készült mozifilmmel, amellyel tettek egy próbát: még ha a sorozat ki is fulladt, vajon egy kétórás mozifilmben elnéznék-e az emberek újra Crawley-ékat? A válasz egy határozott igen volt: a Downton Abbey filmváltozata egy kétórás, rettentően szerethető fanservice-parádé volt, ami nem nyitott már újabb irányokat, mindent lezárt, (…) inkább a rajongói szívek simogatásaként szolgált” – írtuk kritikánk elején még a 2022-ben bemutatott második mozifilmről, a Downton Abbey: Egy új korszakról, majd a gondolatmenet végére arra jutottunk, amire most, három évvel később, a harmadik mozifilm után is: ez a megállapítás továbbra is maximálisan érvényes.

A Downton Abbey olyan, mint egy nagy, meleg, otthonillatú takaró, amelybe ezredjére is jó beburkolózni – ugyanazt a jóleső nosztalgiát rejti magában, ráadásul jótékonyan fedi el a hiányosságokat.

A Downton Abbey-t akár nevezhetnénk a sorozatok Black Sabbathjának: rendre belengetik a mindent lezáró búcsút, aztán visszatérnek. A folyamatos visszatérés mellett, a tragédia is közös bennük: nemcsak a Sabbath veszítette el frontemberét – a júliusi búcsúkoncert után néhány héttel meghalt Ozzy Osbourne-t –, hanem a Downton Abbey is. Ám úgy fest, Maggie Smith nélkül mégis továbbmegy a Downton-vonat, igaz, az új filmben lépten-nyomon megidézik a tavaly elhunyt színészlegendát.

