Meghalt Ozzy Osbourne

Alig néhány héttel azután, hogy összeállt egy búcsúkoncertre a Black Sabbath, elhunyt Ozzy Osbourne, a zenekar legendás frontembere – írja a Sky News.

A 76 éves zenész halálhírét családja jelentette be. „Leírhatatlan szomorúsággal jelentjük be, hogy a szeretett Ozzy Osbourne reggel elhunyt. Családja körében, szeretetben töltötte utolsó óráit” – írták.

John Michael Osbourne, közismert nevén Ozzy – akinek munkássága előtt néhány nappal ezelőtt egy portréval tisztelegtünk – közel ötven évet töltött a színpadon, több mint százmillió eladott lemezt jegyzett, munkássága az egész rockzenére kitörölhetetlen hatással bír. És mindezek mellett a rocktörténelem talán legnagyobb olyan botrányhőse volt, aki nem halt meg fiatalon. Az angliai Birmingham kevésbé szerencsés részén született 1948. december 3-án. Becenevét, az Ozzy-t már iskolatársai ráaggatták, és olyannyira a magáévá tetté, hogy 20 éves korára már szinte fel sem kapta a fejét, ha valaki az eredeti nevén szólt hozzá.

Gyerekként nem volt túl népszerű, kamaszkorában hamar az ital vonzásába került, aztán a Beatles-láz őt is leteperte, a She Loves You első meghallgatásakor úgy érezte, új élet kezdődik a számára. Rövidesen összeverbuvált egy rockbandát a környékbeli fiatalokból, majd nem annyira egyenes úton, de kikötött a Black Sabbath-nál, ami világhírnevet és legendastátuszt hozott neki és zenésztársainak is.

Közben viszont a balhék sem kerülték el, ahogy a kábítószer sem. A visszaemlékezések és saját bevallása szerint is rendszeresen kokainozott és LSD-zet, a komplett imidzsét meghatározta az önpusztító életmód. 1979-ben kitették a Sabbath-ból, szólókarrierbe kezdett, de később többször is visszatért, legutóbb idén júliusban a zenekar búcsúturnéjának keretében.

A kétezres években belekóstolt a tévés celebkedésbe is, 2002 és 2005 között az MTV sugározta a The Osbournes című realityt, ami Ozzy családjának hétköznapjaiba nyújtott betekintést.

„A Sötétség Hercegének egészségi állapota 2023 óta fokozatosan romlik. Abban az évben négy gerincműtétje volt, és az egyik csigolyáján daganatot találtak. A koncertálmok fokozatosan foszlottak szét, mígnem idén februárban kiderült, hogy a nyughatatlan énekes tolószékbe kényszerült, és többé már nem képes lábra állni. De ettől még az utolsó nagykoncertről nem mondott le, mert valami kellett még, ami felteszi az életműre a koronát” – írta napokkal ezelőtt a zenészről készült portrécikkében Balavány György, felidézve azt is, hogy Ozzy Osbourne a God only Knows című dalában úgy énekelt:

Jobb a pokolban égni, mint elhalványulni.